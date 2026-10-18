يسعى المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، البالغ من العمر 28 عاماً، إلى مغادرة نادي أرسنال خلال فترة انتقالات شهر يناير المقبل، وذلك نتيجة قلة الدقائق التي يحصل عليها في المباريات الرسمية.

تشيلسي تستهدف تعزيزات من برشلونة ودورتموند

يعمل مدرب تشيلسي تشابي ألونسو على تقوية صفوف فريقه في السوق الشتوي عبر ضم المدافع جول كوندي (27 عاماً) ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ (29 عاماً) من برشلونة. وفي الوقت ذاته، أبدى النادي اللندني اهتماماً واضحاً بالجناح الأمريكي ماثيس ألبرت (17 عاماً) القادم من بوروسيا دورتموند، رغم مشاركته في مباراة واحدة فقط مع فريقه الحالي.

تسير المحادثات بين تشيلسي والجناح المغربي جسيم ياسين (20 عاماً)، لاعب ستراسبورغ، في مراحل متقدمة جداً للتوقيع على عقد انتقال رسمي في الأسابيع القادمة.

منافسة شديدة على لاعبي الوسط والدفاع

يتابع ليفربول عن كثب تحركات لاعب وسط بوروسيا دورتموند فيليكس نميشا (26 عاماً) كخيار بديل محتمل للاعب أليكس سكوت (23 عاماً) المنتمي إلى بورنموث. من جهة أخرى، يثير المدافع البرازيلي ويسلي (23 عاماً)، الموجود حالياً في صفوف روما، منافسة قوية بين أرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل للحصول على توقيعه.

نجح نادي ميلان في إقناع لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو (31 عاماً) بالبقاء، حيث يستعد لتقديم عقد جديد له يمتد حتى عام 2030 عقب بداية موسم استثنائي قدمه مع الفريق الإيطالي.

صفقات مجانية واستبعاد لاعبين كبار

أكد كل من أرسنال ومانشستر يونايتد عدم وجود أي نية للتعاقد مع الظهير الأوروغواياني ماكسي أراوخو (26 عاماً) الذي يلعب حالياً لصالح سبورتينغ لشبونة. وفي المقابل، جذب لاعب الوسط السويدي الشاب أوليفر مانسون (17 عاماً) من غوتبورغ أنظار كل من أرسنال وتشيلسي لمراقبة تطوره المستقبلي.

سيضم نادي تشارلتون المدافع الإنجليزي سولي مارش (32 عاماً) مجاناً بعد خروجه من عقده مع برايتون في شهر يوليو الماضي، لينهي بذلك رحلة اللاعب مع فريق الساحل الجنوبي.