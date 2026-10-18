سجّل فلوريان فيرتز مساهمة هدفية في مباراتين متتاليتين لجميع مسابقات ليفربول للمرة الأولى، حيث مرّر الكرة إلى نونيز لبدء عودة الفريق في المباراة الأخيرة.

ريادة فيرتز في خلق الفرص الهجومية

لم يخلق أي لاعب فرصًا أكثر من فيرتز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ تعادل مع باسكال غروس من برايتون عند 18 فرصة مُصنَّعة. وبلغت مشاركته في الأهداف مبارتين فقط ضمن سبع مباريات خاضها بالدوري حتى الآن.

نفذ اللاعب الألماني 12 دخولاً إلى الثلث الأخير من الملعب، وهو الرقم الأعلى بين جميع لاعبي اللقاء. كما أكمل 37 تمريرة ناجحة في منطقة الثلث الأخير من أرض الملعب لتعزيز الهجمات.

ضعف الأداء في الثنائيات وفقدان الاستحواذ

على الجانب الآخر، فقد فيرتز الاستحواذ 19 مرة خلال المباراة، ولم يتفوق عليه إلا ميلوس كيركيز الذي فقدها 20 مرة بين لاعبي ليفربول. وعانى اللاعب في المنافسات الفردية حيث فاز في واحدة فقط من تسع ثنائيات خاضها.

تظهر هذه الأرقام تباينًا واضحًا بين إنتاجيته الهجومية العالية وهشاشته عندما يفقد الكرة أو يدخل في صراع جسدي مع الخصوم.

انتقادات مورفي للتشكيل واقتراحات التغيير

أشار داني مورفي إلى أن الفريق لا يبدو متماسكًا أو منظمًا من حيث التشكيل الحالي الذي يعتمد على مركز رقم 10 الذي يعاني فيه فيرتز. واقترح مورفي إشراك ثلاثة لاعبين في خط الوسط بدلاً من النظام الحالي.

شدد المحلل على أن الأولوية القصوى هي بناء الأساس والدفاع والاستقرار وصعوبة هزيمة الفريق قبل التفكير في الإبداع الهجومي. وحذر من أن الفريق يبدو مفتوحًا حاليًا وقد يتضرر بشدة أمام الفرق الأفضل تنظيمًا.