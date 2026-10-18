وافق مدير نادي روما توني داميكو على رؤية المدرب جان بييرو غاسبيريني بضرورة اتخاذ خطوة إضافية لضمان منافسة الفريق في دوري أبطال أوروبا، بينما تسعى الإدارة حالياً للحصول على المهاجم إندريك من ريال مدريد بنظام الإعارة مع خيار للشراء الدائم.

أزمة الإصابات وتراجع النتائج المحلية والأوروبية

تعادل فريق روما في جولتين متتاليتين بالدوري الإيطالي أمام إنتر وكومو بعد بداية قوية للموسم، مما زاد الضغط على الجهاز الفني قبل مواجهة جنوة المقررة على ملعب ستاديو أولمبيكو الساعة 19:45 بتوقيت المملكة المتحدة. وعانى الفريق من خسارة مريرة في دوري الأبطال أمام ريال مدريد بنتيجة 4-3، حيث كان متقدماً 3-1 لكنه سمح بتسجيل ثلاثة أهداف متأخرة ناتجة عن ركلات ركنية.

تفاقمت مشاكل القائمة بسبب تراكم الإصابات التي طالت باولو ديبالا ومانو كونيه خلال مواجهة ريال مدريد، لينضم إليهم ميل سفيلار وبريان كريستانتي مما قلل بشكل حاد من خيارات المدرب غاسبيريني الذي أعرب عن إحباطه من محدودية اللاعبين المتاحين.

تغييرات تشكيلية وعقوبات توقف لاعبين

اضطر غاسبيريني لإجراء تعديلات واسعة حيث بدأ سانتياغو كاسترو ورودريغو مورا المباراة ضمن سبعة تغييرات مقارنة بتشكيلة الأربعاء الماضية، في محاولة لتعويض الغيابات القسرية. وغاب دونيل مالين عن التشكيلة بسبب بطاقة حمراء تلقاها في التعادل السلبي مع كومو، مما فرض تحديات إضافية على خطة اللعب.

سياسة الانتقالات والاستثمار في الشباب

أكد داميكو أن النادي حاول تعزيز الفريق صيفاً دون نجاح ملموس، لكنه شدد على جودة اللاعبين الشباب المستثمر فيهم وقدرتهم على اللعب بجانب المخضرمين لتحقيق الأهداف المرسومة. وأوضح المدير الرياضي أن نهج روما العام عند استعارة أي لاعب يرتكز على insistence إضافة خيار الاحتفاظ به بشكل دائم، وهو ما ينطبق على مفاوضات إندريك الحالية.