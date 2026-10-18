شهدت الملاعب الإيطالية اليوم إقامة ثلاث مباريات حاسمة في دوري الدرجة الأولى "سيريا أ"، حيث حقق كل من فينيزيا وإنتر وروما الفوز على ضيوفهم في مواجهات جمعت بين فرق العاصمة والمدن الكبرى.

نيكولا يقود فينيزيا للفوز على نابولي المتعثر إصابياً

ظهر المدرب دافيدي نيكولا لأول مرة على دكة فريق فينيزيا عقب قرار إدارة النادي بإقالة سلفه جيوفاني ستروبا، الذي غادر الفريق بعد سلسلة من ستة هزائم متتالية. واجه الفريق الجديد تحديات كبيرة أمام نابولي الذي عانى من أزمة إصابات طالت عدة لاعبين أساسيين قبل صافرة البداية. انطلقت المباراة عند الساعة 14:00 بتوقيت المملكة المتحدة، وتمكن أصحاب الأرض من تحقيق مفاجأة مدوية بالفوز بنتيجة 1-0 ليحصدوا نقاطاً ثمينة في معركة البقاء.

إنتر يتغلب على بولونيا رغم ذكريات الخسارة الأوروبية

سافر فريق إنتر ميلان إلى مدينة بولونيا حاملًا آمال التعافي بعد خسارة مفاجئة تعرض لها مؤخراً في منافسات دوري أبطال أوروبا. واجه الفريق الأزرق والأسود صعوبة تقليدية عند اللعب ضد مضيفه، حيث اشتهرت المباريات بينهما بالمنافسة الشديدة والنتائج المتقاربة. بدأت المواجهة عند الساعة 17:00 بتوقيت المملكة المتحدة، ونجح إنتر في تجاوز عقبة الخصم المحلي بفوز واضح سجل فيه ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لبولونيا لتنتهي النتيجة 3-1.

روما يستعيد توازنه أمام جنوى على الأولمبيكو

استضاف نادي روما فريق جنوى على ملعب ستاديو أولمبيكو في مباراة قاد فيها الدربي الروماني دانييلي دي روسي مدرب الضيوف. لا يزال فريق الذئاب متأثراً نفسياً وفنياً بهزيمته الثقيلة بنتيجة 3-4 أمام ريال مدريد في البطولة القارية قبل أيام قليلة. انطلق اللقاء عند الساعة 19:45، وتمكن روما من طي صفحة الهزيمة الأوروبية بالفوز على جنوى بنتيجة نظيفة بلغت هدفين مقابل لا شيء.

نتائج متنوعة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي

على صعيد دوري الدرجة الثانية "سيريا ب"، شهدت الجولة تعادلاً بين أسكولي وإمبولي بنتيجة 1-1، بينما انتهت مواجهة بينيفينتو مع فيتشنزا بالتعادل أيضاً ولكن بنتيجة أعلى وصلت إلى 2-2. حقق كاراريزي فوزاً مهماً على مودينا بنتيجة 2-1، فيما قلب إنتيلا الطاولة على بادوفا وفاز عليه 2-1 بعد أن كان متأخراً. اختتمت النتائج بانتصار باليرمو على مانتوفا بهدفين نظيفين، وبفوز بيزا على كريمونيزي بنتيجة 3-1.