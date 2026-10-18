كشف تحليل تقني أن ميزة «Auto Blocker» من شركة سامسونج وميزة «Advanced Protection» من شركة جوجل لا تتعارضان، بل يمكن تشغيلهما معًا لتعزيز الأمان الرقمي. تأتي هذه الميزات ضمن تحديثات نظام أندرويد 16 وواجهة One UI 8 لهواتف سلسلة Galaxy.

آليات عمل مستويات حماية أوتو بلوكر

تعمل ميزة «Auto Blocker» بمستويين، حيث يمنع المستوى القياسي تثبيت التطبيقات من مصادر غير مصرح بها، ويحظر أوامر كابل USB وتحديثات البرمجيات عبره. يشمل هذا المستوى أيضًا حجب تحميل الصور الضارة داخل تطبيقات المراسلة المختلفة.

يرفع المستوى الأقصى من القيود ليشمل فحصًا يوميًا للتطبيقات الجديدة للكشف عن الفيروسات وبرامج التجسس، كما يمنع تنشيط تطبيقات المسؤول وملفات العمل على الهاتف. تحظر إعدادات الشبكة في هذا الوضع الاتصال بشبكات الجيل الثاني (2G) وشبكات واي فاي غير الآمنة سابقًا.

تمنع إعدادات رسائل سامسونج في الوضع الأقصى التحميل التلقائي للمرفقات، وتزيل بيانات الموقع الجغرافي عند مشاركة الصور، بينما تمنع إعدادات المعرض مشاركة الألبومات وتنظيف البيانات الوصفية للصور المشتركة. تعود الميزة للتفعيل تلقائيًا بعد مرور 30 دقيقة على إيقافها يدويًا عبر قائمة «الأمان والخصوصية».

خصائص الحماية المتقدمة من جوجل

استهدفت جوجل بفكرة «Advanced Protection» الأشخاص المعرضين لهجمات محددة مثل الشخصيات العامة وحاملي المعلومات الحساسة، وتتضمن إعادة تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا ظل مقفلًا لمدة ثلاثة أيام متواصلة. تمنع الميزة تثبيت وتحديث التطبيقات من مصادر مجهولة مع الحفاظ على تفعيل خدمة «Google Play Protect».

تحظر هذه الخاصية شبكات الجيل الثاني (2G)، وتعتمد على تقنية «Android Safe Browsing» في متصفح Chrome لحجب الصفحات الضارة، بينما تقوم رسائل جوجل بتصفية الرسائل المزعجة والتحذير من الروابط المشبوهة. لا تُفعّل الميزة افتراضيًا، وتتطلب تسجيلًا يدويًا عبر إعدادات خدمات جوجل مع تحديد مفتاح مرور أو هاتف أو بريد إلكتروني للاستعادة.

التكامل بين النظامين وتداخل الصلاحيات

يتقاطع عمل الميزتين فقط في منع تثبيت التطبيقات الجانبية وحظر شبكات الجيل الثاني (2G)، غير أن «Advanced Protection» تمنع تحديث التطبيقات التي تم تثبيتها جانبيًا قبل تفعيل الميزة. تختص «Auto Blocker» بحماية منافذ USB وأكواد الاتصال وتطبيقات سامسونج المحددة، بينما تركز «Advanced Protection» على حماية متصفح Chrome ورسائل جوجل وميزة إعادة التشغيل التلقائي.

يمنع التفعيل المشترك للميزتين تثبيت التطبيقات خارج متجري Play وGalaxy Store تمامًا، كما يعيق إرسال أوامر USB من الحاسوب واستخدام أكواد الاتصال الخاصة مثل *#9900#. يوفر هذا الدمج تغطية أمنية أوسع، حيث يحمي «Auto Blocker» الجانب المادي والمتعلق بسامسونج، بينما تركز «Advanced Protection» على تطبيقات جوجل.

يقترح الخبراء استخدام مجلد «Secure Folder» لإضافة طبقة خصوصية إضافية على جهاز Galaxy بجانب هذه الإعدادات المتقدمة.