توفر شركة سامسونج الآن إعدادًا وسطيًا بدقة 24 ميجابكسل لهواتف سلسلة جالكسي إس 26 عبر تطبيق مساعد، مما يحل مشكلة فقدان الجودة عند قص الصور مقارنة بالوضع الافتراضي.

موازنة بين التفاصيل ومساحة التخزين

يعتمد الوضع الافتراضي للكاميرا على دمج البكسلات لالتقاط صور بدقة 12 ميجابكسل تهدف إلى تقليل الضوضاء، إلا أن بعض هذه الصور تفقد جودتها حال إجراء أي قص أو تحرير عليها. وفي المقابل، توفر الصور الملتقطة بدقة 50 ميجابكسل تفاصيل عالية جدًا، لكنها تشغل مساحة تخزينية ضخمة تجعل استخدامها غير عملي للاستخدام اليومي المستمر.

تقنية Fusion ودور تطبيق Camera Assistant

تعتمد سلسلة جالكسي إس 26 كأول إصدار من سامسونج يدمج دقة 24 ميجابكسل في وضع الصورة القياسي، مستخدمةً تقنية الذكاء الاصطناعي Fusion لإنتاج تفاصيل تقترب من دقة 50 ميجابكسل دون التكلفة التخزينية نفسها. وكانت هذه الدقة متاحة سابقًا فقط ضمن تطبيق Expert RAW لسلسلة جالكسي إس 25 والهواتف الرائدة السابقة، بينما يتطلب تفعيله حاليًا تثبيت تطبيق مساعد الكاميرا Camera Assistant المجاني المتوفر على متجر جالكسي.

قيود الأداء والإضاءة المنخفضة

تستغرق معالجة كل صورة بدقة 24 ميجابكسل حوالي ثلاث ثوانٍ، وهو وقت أطول مقارنة بسرعة الوضع الافتراضي، كما يقل أداؤها في الإضاءة المنخفضة من حيث الضوضاء والنطاق الديناميكي مقارنة بوضع 12 ميجابكسل. ويعود الإعداد تلقائيًا إلى 12 ميجابكسل بمجرد إغلاق التطبيق ما لم يقم المستخدم بتفعيل خيار الاحتفاظ بدقة 24 ميجابكسل بشكل دائم.

الاستخدام الأمثل للإعداد الجديد

يُنصح باستخدام وضع 24 ميجابكسل خصيصًا للصور التي يخطط المستخدم لتحريرها أو قصها لاحقًا لضمان احتفاظها بالتفاصيل المطلوبة. ولا يُعد هذا الوضع مناسبًا للاستخدام اليومي المستمر نظرًا للفروق في سرعة المعالجة والأداء في ظروف الإضاءة المختلفة.