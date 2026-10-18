اختبر كاتب تقني شاحن UGREEN MagFlow Pro المحمول مع هاتف Google Pixel 11 Pro، كاشفًا عن أداء متميز بفضل تقنية التبريد السائل المدمجة التي حافظت على درجات حرارة منخفضة خلال دورات الشحن الكاملة.

كفاءة تبريد سائل تفوق المنافسين التقليديين

يعتمد الشاحن الجديد على مضخة دقيقة وقنوات مبرد لتدوير السائل داخليًا، مما حافظ على درجة حرارة الجهاز والهاتف بين 91.94 و96.8 فهرنهايت أثناء التشغيل. وفي مقارنة مباشرة مع شاحن Xiaomi المغناطيسي، سجل الأخير ارتفاعًا حراريًا وصل إلى نطاق 104-106 فهرنهايت، وهو ما أدى إلى إبطاء سرعة شحنه بشكل أسرع من النموذج المبرد سائليًا.

سرعات شحن قياسية وفق معيار Qi2.2

تمكنت البطارية ذات السعة 4,850 مللي أمبير في هاتف Pixel 11 Pro من الانتقال من مستوى 5% إلى 100% في مدة تراوحت بين 90 و110 دقيقة فقط. يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي بسرعة 25 واط وفقًا لمعيار Qi2.2، بالإضافة إلى منفذ سلكي يقدم سرعة تصل إلى 45 واط لملء احتياجات الأجهزة المختلفة.

استهلاك طاقة منخفض وميزات تصميم عملية

بعد إتمام عملية الشحن الكاملة للهاتف، احتفظ شاحن UGREEN بنسبة 13% من طاقته الكلية البالغة 10,000 مللي أمبير في الساعة، متفوقًا على شاحن Xiaomi الذي استغرق 130 إلى 135 دقيقة وانتهى بضوء مؤشر واحد فقط. ويضم التصميم شاشة صغيرة تعرض مستوى البطارية وسرعة الشحن وتؤكد عمل المضخة، بينما يعمل الكابل المدمج USB-C أيضًا كحبل حمل لربط الهاتف بالشاحن بسهولة.

إجراءات تقنية للحد من الخنق الحراري

أوصى الكاتب باستخدام الشاحن دون غطاء هاتف لتقليل انتقال الحمل الحراري، مشيرًا إلى أن وضع الاستعداد ينشط تلقائيًا عند التوصيل ليخفت الشاشة ويساهم في خفض الحرارة. وأكدت هذه الآليات التقنية نجاح النظام في تقليل ظاهرة الخنق الحراري التي تؤثر عادةً سلبًا على أداء الهواتف الذكية وسرعة شحنها.