حقق مانشستر سيتي فوزاً مهماً على ضيفه إبسويتش تاون في أول مباراة له على أرضه ضمن الدوري الممتاز منذ الكشف عن مخالفته للقواعد المالية، حيث حسم اللقاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

رقم قياسي جديد لمدرب الضيوف

شهدت المباراة إنجازاً تاريخياً للمدرب إنزو ماريسكا، الذي أصبح أول مدرب في سجلات الكرة يفوز بمبارياته السبع الأولى مع فريق واحد منذ توليه المهمة.

رغم هذا السجل المثالي، لم يتمكن ماريسكا من منع هزيمة فريقه أمام قوة هجوم أصحاب الأرض في ملعب الاتحاد.

ثنائية هالاند وبداية فودن الاحتفالية

بدأ النجم المحلي فيل فودن اللقاء بلمسة عاطفية عندما قبل شعار النادي قبل أن يساهم في انطلاق مسيرة الانتصار لفريقه.

تألق النرويجي إيرلينغ هالاند وسجل هدفين حاسمين قادا الفريق للفوز، ليعزز مكانته كصائد أهداف لا يُعوَّض في التشكيلة الحالية.

مقاومة إبسويتش ولحظات صعوبة للسيتي

لم يكن الطريق سهلاً لأصحاب الأرض، إذ واجه مانشستر سيتي لحظات صعبة خلال مجريات اللعب رغم تحقيقه النتيجة النهائية الإيجابية.

نجح دايزن مايدا في تسجيل هدف لإبسويتش وسط المباراة، قبل أن يضيف زيان فليمنغ هدفاً متأخراً من ركلة جزاء ليقلص الفارق.

فجوة ستة نقاط في قمة الترتيب

بعد صفارة النهاية، ارتفع رصيد مانشستر سيتي ليتصدر جدول الدوري بفارق ستة نقاط كاملة عن أقرب منافسيه المباشرين.

يمثل هذا الفوز خطوة فارقة في طريق الدفاع عن اللقب، خاصة وأنه جاء بعد فترة من الجدل حول المخالفات المالية للنادي.