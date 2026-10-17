تُعد صلاة الاستخارة، التي يُقصد بها «صلاة طلب المشورة»، الطريقة الشرعية التي يلجأ إليها المسلمون عندما يحتاجون إلى توجيه من الله في قرار حياتي مهم. بدلاً من اللجوء إلى العرافة أو الطيرة، وهما أمران محرمان في الإسلام وكانا شائعين في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، شرع الله هذه الصلاة كبديل جائز وفضيل. تتكون طريقة أداء هذه الصلاة بشكل أساسي من وحدتي صلاة، أي ركعتين، يتلو بعدهما المصلي دعاءً خاصًا بصلاة الاستخارة لطلب الهداية. ورغم أن البحث عن «كيف طريقة صلاة الاستخارة» يستدعي عادةً تفصيلاً دقيقاً للحركات والأقوال، إلا أن المعلومات المتاحة تركز على التعريف والأصل والحكم العام دون ذكر خطوات تفصيلية لكيفية أداء الركعتين غير عددها، أو نص دعاء الاستخارة بالتفصيل.

النية لأداء صلاة الاستخارة كطلب للمشورة من الله عند وجود قرار حياتي. أداء وحدتي صلاة (ركعتين) وفق أركان الصلاة المعروفة للمسلمين. التلو بعد الانتهاء من الركعتين بالدعاء الخاص بصلاة الاستخارة. الاعتماد على الله في توجيه القرار بعيداً عن ممارسات العرافة المحرمة.

متطلبات وأساسيات الصلاة

الشرط الأساسي لأداء هذه الصلاة هو كون الشخص مسلمًا يواجه قرارًا ويحتاج إلى توجيه. الاسم العربي الرسمي لهذه العبادة هو «صلاة الاستخارة»، بينما يُشار إليها في اللغة الإنجليزية باسم «Salat al-Istikhaara» وترجمتها «Prayer of Seeking Counsel». الوظيفة الأساسية للصلاة هي طلب الهداية عند اتخاذ القرار، وهي مصممة لتكون البديل الشرعي عن الممارسات الجاهلية مثل العرافة والطيرة التي حكم عليها بالحرمة. لا يذكر النص شروطًا محددة أخرى غير كون الشخص مسلمًا، كما لا يشير إلى اتجاه القبلة كشرط منفصل في النص المقدم، ولا يحدد أوقاتًا معينة لأداء الصلاة خلال اليوم، ولا يذكر عدد مرات تكرار الصلاة الواجب أداؤها.

ملاحظات هامة حول الأداء والمصادر

من المهم التنويه إلى أن النص المعتمد لا يذكر خطوات تفصيلية لكيفية أداء الركعتين beyond تحديد عددها بوحدتين، ولا يتضمن نص دعاء الاستخارة بالتفصيل. كذلك، لا يذكر المقال أسماء أشخاص محددين قاموا بالصلاة، ولا تواريخ محددة لحدوث أحداث متعلقة بها، ولا أماكن محددة لأدائها غير الإشارة العامة للمسلمين. كما لا توجد إشارات إلى أرقام أو أسعار أو عملات، ولا روابط إلكترونية ضمن المعلومات المقدمة. المصدر المذكور لهذه المعلومات هو ويكيبيديا تحت عنوان «Salat al-Istikharah».

فيما يتعلق بالجوانب التاريخية، كانت العرافة والطيرة شائعة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، وقد كُشفت صلاة الاستخارة كبديل جائز لهذه الممارسات. لا يذكر المقال ردود فعل محددة من أفراد أو جماعات حول هذه الصلاة، ولا يوضح ما يحدث بعد أداء الصلاة من نتائج ملموسة. كما لا يوجد خلاف مذكور في النص حول كيفية الأداء، ولا تذكر أي تواريخ ميلاد أو وفاة لشخصيات مرتبطة، ولا أسماء علماء أو مراجع دينية محددة. اللغة الأصلية للمصطلحات المذكورة هي العربية، ويُستخدم مصطلح «صلاح» للإشارة إلى الصلاة في بعض السياقات اللغوية المذكورة. إذا كان الباحث يبحث عن تفاصيل دقيقة مثل نص الدعاء الكامل أو الحركات الدقيقة للركعتين، فإن هذه التفاصيل لم يتم ذكرها في المعلومات المتاحة حالياً.