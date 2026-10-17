أعلنت شركة EE البريطانية اليوم تفاصيل تسعير ميزة «iPhone Handoff» الجديدة، لتصبح أول مشغل اتصالات في المملكة المتحدة يحدد تكلفة هذه الخدمة التي تتيح استخدام شريحة eSIM واحدة على جهازين.

آلية عمل الميزة التقنية

تعتمد التقنية الجديدة على السماح للمشترك باستخدام شريحة eSIM مفردة عبر هاتفي آيفون مختلفين تحت نفس رقم الهاتف تماماً. وتضمن هذه الخاصية تنقلاً سلساً بين الجهازين مع الحفاظ المستمر على المكالمات الواردة والرسائل النصية وجميع الإشعارات دون انقطاع.

تفاصيل باقات EE وأسعارها

قررت الشركة جعل الميزة مجانية بالكامل للعملاء المشتركين في خطة «Full Works Plus» الخاصة بها. أما بالنسبة لباقي المشتركين في خطط EE الأخرى، فسيكون الاشتراك الشهري في هذه الخدمة متاحاً مقابل 5 جنيهات إسترلينية فقط.

مقارنة مع أسعار الشركات العالمية

كانت شركة أبل قد أعلنت سابقاً أن شركات T-Mobile وVerizon وEE وDeutsche Telekom ستدعم هذه الميزة تقنياً. وحددت شركة T-Mobile سعر الخدمة بـ 5 دولارات شهرياً كإضافة للخط، بينما أعلنت شركة Verizon أن سعر الخدمة لديها سيكون 10 دولارات شهرياً.

موعد الإطلاق المتوقع

من المقرر أن تصبح هذه الميزة متاحة للاستخدام الفعلي من قبل العملاء بحلول نهاية العام الحالي. ويأتي هذا الكشف ليضع EE في الصدارة محلياً كأول جهة تكشف عن هيكل الأسعار لهذه التقنية في السوق البريطاني.