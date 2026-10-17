تعادل فريق أرسنال مع ضيفه برمنغهام بنتيجة 1-1 على ملعب الإمارات، في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

تفاصيل الأهداف وأداء الحارسة باغالي

افتتحت أوسيان هورتر التسجيل لبرمنغهام في بداية الشوط الثاني، مستغلة انفرادها المباشر أمام المرمى. ردّ أرسنال بسرعة عبر أوليفيا سميث التي سجلت هدف التعادل في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

كانت حارسة مرمى برمنغهام، صوفي باغالي، العامل الأبرز في منع خسارة فريقها، حيث تصدّت للعديد من محاولات لاعبات أرسنال الخطيرة. وفي الشوط الأول، كادت أليسيا روسو تهزّ الشباك برأسية غاطسة اصطدمت بالعارضة فقط.

رقم قياسي سلبي وضغط على سليجرز

رفع هذا التعادل رصيد أرسنال إلى 6 نقاط فقط من 6 مباريات خاضها في الدوري حتى الآن. امتدت سلسلة الفريق بدون فوز إلى 5 مباريات متتالية، وهو أطول سجل سلبي في تاريخ النادي ضمن هذه المسابقة.

يحتل فريق المدرب رينيه سليجرز حالياً المركز الثامن في جدول الترتيب، متأخراً بفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي. سمع المدرب صافرات استياء واضحة من الجماهير عند صافرة النهاية تعبيراً عن غضبهم من النتائج المتكررة.

اعترافات المدرب وتطلعات المستقبل

اعترف رينيه سليجرز بعدم كفاية الهجمات في الشوط الأول وسوء التعامل الدفاعي مع الهجمة المرتدة التي أدت للهدف. وصف الوضع بأنه سيناريو متكرر هذا الموسم ناتج عن عجز الفريق عن حسم الفوز في الدقائق المبكرة من المباريات.

رغم النقد، أشاد سليجرز بروح الفريق وإلحاحه في الشوط الثاني، مؤكداً الحاجة الملحة لتحسين المراكز الهجومية مبكراً. عبّرت أوليفيا سميث عن سعادتها بدعم الجماهير رغم خيبة أملهم الواضحة من نتيجة التعادل.

يستعد أرسنال الآن لمواجهة ديربي شمال لندن ضد توتنهام الأسبوع المقبل، في محاولة لكسر شريط النتائج السلبية واستعادة الثقة.