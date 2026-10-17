الإجابة المباشرة على سؤال البحث حول هل ذكر المسيح الدجال في القران هي بالنفي القاطع، حيث لم يُذكر المسيح الدجال في القرآن الكريم مطلقًا. المصدر الوحيد للمعلومات عنه في الإسلام هو الحديث النبوي، وقد ذُكر ووصف تفصيليًا في هذه النصوص فقط دون أي إشارة إليه في الكتاب العزيز. تُعد هذه المعلومة الأساس الذي ينطلق منه الفهم الصحيح لعقيدة آخر الزمان، حيث يرتبط ظهوره بفترة ما قبل يوم الحساب مباشرة، ويُصنف ضمن العلامات الكبرى العشر في الرواية الإسلامية.

حقيقة الاسم وطبيعة الشخصية العدائية

يُعرف هذا الكيان بالاسم الكامل بالعربية: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ، والترجمة الحرفية للاسم تشير إلى معني "المسيح الكذاب" أو "المسيخ الدجال". في التصنيف العام للشخصية ضمن علم آخر الزمان الإسلامي، هو شخصية عدائية في العقيدة الإسلامية الأخيرة. تقابل هذه الشخصية شخصية "ضد المسيح" في المسيحية، وتُعرف التسمية الإنجليزية المستخدمة له بـ Al-Masih ad-Dajjal. جوهر خطورته يكمن في ادعاءاته الكاذبة، حيث سيُدعي أنه المسيح الموعود ثم يتطور الأمر ليدعي الألوهية قبل يوم القيامة، مما يجعله فتنة كبرى للمؤمنين. الوصف يركز على الجانب العقدي والغيبي دون تفاصيل زمنية محددة، ولا توجد تواريخ معينة مذكورة لوقت ظهوره.

القدرات الخارقة والفئات المستهدفة بالضلال

تتميز قدرة هذا الدجال على إتيان أمور خارقة، إلا أن النصوص توضح أن قدراته الخارقة المذكورة تعتمد على الاستعانة بالشياطين. من أبرز ما سيقلده هو المعجزات التي أجراها عيسى عليه السلام مثل شفاء المرضى، وسيقوم بإحياء الموتى بمساعدة الشياطين حسب النصوص المذكورة. الهدف من هذه الأفعال هو تضليل العديد من الناس، والنص يشير إلى أن خداعه سيشمل فئات محددة من المجتمع. من الفئات التي سيضللها النساجون والسحرة، وأبناء الزنا أيضًا حسب النص. لا توجد خطوات عملية مذكورة للتعامل مع الفتنة في هذا الملخص، ولا يوجد ذكر لتفاعلات حكومية أو ردود فعل رسمية في النص.

مكان الظهور والاختلافات في المصادر

بالنسبة لموقع خروج هذه الفتنة، قيل إنه سيظهر من جهة الشرق حسب المصادر الإسلامية، غير أن الموقع المحدد لظهوره يختلف بين المصادر المختلفة. هناك اختلاف في التحديد الجغرافي الدقيق لمخرج الدجال، ولا توجد تفاصيل حول ما يحدث بعد ظهوره سوى كونه علامة للقيامة. لا توجد أسعار أو أرقام مالية مرتبطة بالموضوع في النص، كما لا توجد أسماء مسؤولين أو جهات رسمية ذكرت في المقال. الإجابة المباشرة على سؤال البحث تبقى محصورة في عدم وجود ذكر له في القرآن، والاكتفاء بما ورد في السنة النبوية بوصفه إحدى العلامات الكبرى التي تسبق الساعة.