سجّل أليكس باينا هدف الفوز لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 89 أمام إسبانيول على ملعب كورنيلا، ليرفع رصيد الفريق إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

سيناريو المباراة والعودة من الإصابة

شهد الشوط الأول فرصة خطيرة لإسبانيول عندما ارتطمت كرة لياندرو كابريرا بالعارضة، قبل أن يرد أتلتيكو بتسديدة ماركوس يورينتي التي اصطدمت بالعارضة أيضاً بعد ساعة من اللعب. عاد جافي بوادو للمشاركة لأول مرة منذ يناير عقب إصابة طويلة في الركبة، لكن القرار الحاسم جاء من البديل أليكس باينا الذي أنهى تمريرة خوليان ألفاريز بتسجيل الهدف الوحيد. حافظ الحارس جان أوبلاك على النتيجة بتصديه لتسديدة بول لوزانو في الوقت بدل الضائع، ليحقق فريقه الانتصار السادس توالياً في جميع المسابقات.

جدل فينيسيوس وتصريحات مورينيو

طُرد فينيسيوس جونيور في مباراة فياريال السابقة لسحبه شعر خصمه، مما أدى إلى إيقافه أربع مباريات وغيابه عن الكلاسيكو المقرر في 25 أكتوبر رغم توقيعه عقداً جديداً يربطه بريال مدريد حتى عام 2032. صرّح جوزيه مورينيو بأنه كان سيغادر النادي هذا الصيف لو كان مكان اللاعب البرازيلي، مشيراً إلى استبداله خلال فوز دوري الأبطال على روما بنتيجة 4-3. أعرب المدرب البرتغالي عن سعادته بأن عقوبة الإيقاف اقتصرَت على أربع مباريات فقط، متوقعاً زيادة المدة نظراً للإساءات العنصرية المتعددة التي تعرض لها اللاعب منذ انضمامه للنادي في 2018.

مواعيد المباريات الأوروبية القادمة

يستضيف ريال مدريد إشبيلية يوم الأحد في مباراة تحديد المركز الرابع، بينما تشهد ألمانيا مواجهتي بوروسيا دورتموند ضد يونيون برلين وبايرن ميونخ ضد لايبزيغ. في إيطاليا، تواجه نابولي البندقية وإنتر ميلان بولونيا، أما في فرنسا فيلعب باريس سان جيرمان في ستراسبورغ ويستضيف ليل فريق بريست.