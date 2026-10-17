أعلن متجر وولمارت عن تخفيض سعر النسخة الرقمية من لعبة بيكمن 4 المخصصة لجهاز نينتندو سويتش ليصل إلى 39.88 دولارًا، وذلك في خطوة تسبق الإصدار المرتقب للنسخة المحسنة.

قيمة الخصم وتفاصيل العرض الحالي

يمثل هذا التخفيض انخفاضًا يتجاوز قيمة 20 دولارًا مقارنة بالسعر المعتاد للعبة في السوق. يتيح هذا السعر الجديد للاعبين الحصول على التجربة الكاملة بمبلغ أقل بكثير من التكلفة الأصلية قبل موعد التحديث القادم.

ميزات اللعبة وآليات اللعب الجديدة

تقدم اللعبة رفيقًا من الكلاب يضيف طبقة جديدة من التعقيد والحركة إلى أسلوب الألغاز المعروف الذي اشتهرت به السلسلة. تتعمق هذه النسخة في الجوانب المظلمة من القصة، وهي جوانب كانت الألعاب السابقة تلمح إليها فقط دون الخوض في تفاصيلها.

إصدار سويتش 2 وموعد طرحه

أعلنت شركة نينتندو مؤخرًا عن إطلاق نسخة مخصصة من بيكمن 4 لجهاز سويتش 2، ومن المقرر أن تتوفر في الأسواق بتاريخ 12 نوفمبر 2026. تتميز هذه النسخة برسوميات مصقولة تمامًا، كما تضيف خاصية الأوامر الصوتية للتحكم في رفيق الكلب أثناء اللعب.

خيار الترقية وتوفيرات مالية إضافية

يتضمن الإصدار الجديد وضعًا يسمى «أكاديمية داندوري» يضيف تحديات إضافية تظهر وتتطور بمرور الوقت داخل اللعبة. يمكن للاعبين الحاليين الترقية إلى نسخة سويتش 2 مقابل 10 دولارات فقط، مما يوفر توفيرًا إجماليًا قدره 20 دولارًا مقارنة بشراء نسخة سويتش 2 مباشرة بسعر 69.99 دولارًا.