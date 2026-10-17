نعم، إن عدم النوم في الليل حالة خطيرة جداً تسمى «حرمان من النوم»، وتؤثر سلباً وبشكل مباشر على اليقظة والأداء والصحة العامة للإنسان. تؤكد الحقائق العلمية أن قلة النوم المستمرة تساهم في التدهور المعرفي وعدم الاستقرار العاطفي، بل قد تؤدي إلى تأثيرات مشابهة للشيخوخة المتسارعة وتغيرات تنكسية عصبية طويلة الأمد. لا يقتصر الخطر على الشعور بالتعب فحسب، بل يرتبط حرمان النوم بنتائج صحية وخيمة تشمل ضعف الإدراك واضطرابات المزاج وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مميتة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية.

أنواع الحرمان من النوم وآثاره المدمرة على الصحة

ينقسم حرمان النوم إلى نوعين رئيسيين يختلفان في المدة والشدة؛ النوع الأول هو الحرمان الحاد الذي يحدث عندما ينام الشخص أقل من المعتاد أو لا ينام إطلاقاً لمدة يوم أو يومين عادةً. أما النوع الثاني فهو الحرمان المزمن، ويحدث عندما ينام الشخص بشكل روتيني أقل من المطلوب للأداء السليم. وقد أظهرت الدراسات أن الغياب التام للنوم لفترة طويلة غير شائع عند البشر إلا في حالات نادرة مثل الأرق القاتل أو مشاكل محددة ناتجة عن الجراحة، ومع ذلك فإن التسبب في الحرمان التام طويل الأمد من النوم أدى إلى وفاة حيوانات المختبر في الدراسات العلمية، مما يشير إلى خطورته البالغة.

ترتبط حالة تقييد النوم المزمنة سلباً بالدماغ والوظيفة المعرفية، حيث يؤكد البحث العلمي أن نقص النوم ينتج عواقب تتراوح من lapses انتباهية بسيطة إلى تغيرات خطيرة. كما ربطت الدراسات قلة النوم بزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب، وقد يؤدي الحرمان من النوم أيضاً إلى قلق شديد وتوتر وسلوك متقطع ونوبات ذهانية في بعض الحالات. وعلى الرغم من أن بعض الحالات الفرعية قد تظهر فيها زيادة متناقضة في الطاقة واليقظة، إلا أن معظم الدراسات ركزت على النوع الحاد مما يوحي بأنه يسبب ضرراً كبيراً للوظائف المعرفية والعاطفية والجسدية وآليات الدماغ.

احتياجات النوم اليومية حسب العمر والتوصيات الصحية

يعتبر النوم ضرورياً للحفاظ على الصحة العامة وأداء الدماغ والتنظيم العاطفي والتوازن الأيضي، وتختلف كمية النوم المطلوبة اعتماداً على جودة النوم والعمر والحمل ومستوى حرمان النوم. توصي المؤسسة الوطنية الأمريكية للنوم بأن يهدف البالغون إلى 7 ساعات نوم كل ليلة لضمان صحة مثلى. أما الفئات العمرية الأصغر سناً فتحتاج إلى فترات أطول؛ حيث يحتاج الأطفال والمراهقون إلى مزيد من النوم يتراوح بين 8 و16 ساعة كل ليلة، بينما تتراوح المدة المناسبة لنوم أطفال المدارس الأصحاء بين 9 و11 ساعة كل ليلة.

يجدر بالذكر أن جميع الكائنات الحية المعروفة تنام أو تظهر شكلاً من أشكال سلوك النوم، ويقضي الإنسان ثلث حياته تقريباً نائماً. ومع ذلك، فإن حرمان النوم شائع جداً ويؤثر على حوالي ثلث السكان عالمياً. إذا استمر الأرق دون عوامل خارجية فقد يؤدي إلى مشاكل نوم مزمنة، ويبدو أنه لا يمكن تجنب فترات «النوم المجهري» القصيرة جداً التي تحدث كرد فعل طبيعي للجسم. ورغم استخدام حرمان النوم كعلاج للاكتئاب في بعض الأغراض، إلا أنه لم يتم تقييم العواقب طويلة الأمد لهذا الاستخدام بدقة.