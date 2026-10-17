شهدت ملاعب إنجلترا ظهر اليوم انطلاق ثلاث مواجهات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استضاف ملعب برينتفورد ليفربول، واستقبل فولهام فريق هال، بينما حلّ إبسويتش ضيفاً على مانشستر سيتي.

تشكيلتا برينتفورد وليفربول وحكم اللقاء

اعتمد فريق برينتفورد في مواجهة ليفربول على تشكيلة ضمت الحارس كيلهير واللاعبين كايودي وأنتوني ضمن الصفوف الأولى. وجلس كل من هيكي ودامسغارد على مقاعد البدلاء بانتظار دخولهما أرض الملعب عند الحاجة. في المقابل، قاد أليسون حراسة مرمى ليفربول بجانب المدافع فان ديك واللاعب سوبوزلاي في التشكيلة الأساسية. بينما بقي غاكبو وتسيميكاس ضمن قائمة الاحتياطيين تحت إشراف الجهاز الفني للفريق. أدار الحكم جون بروكس أحداث هذه المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب برينتفورد وسط متابعة جماهيرية واسعة.

مواجهة فولهام وهال وإدارة كريس كافاناغ

بدأ فريق فولهام لقائه أمام هال بتشكيلة أساسية اعتمدت على الحارس لينو واللاعب باسي بالإضافة إلى وجود إيووبي في الخطوط الأمامية. وضمت قائمة البدلاء المهاجم رودريغو مونيز جاهزاً للدخول في أي لحظة من عمر المباراة. جاءت تشكيلة فريق هال لتضم تزولاكيس وإغان وماكبورني كعناصر رئيسية في خطة المدرب منذ الدقيقة الأولى. واحتفظ الفريق باللاعبين فيليبس وستراود ضمن المقاعد الاحتياطية لدعم الخطط البديلة. تولى الحكم كريس كافاناغ مسؤولية إدارة هذا اللقاء بين فولهام وهال وتطبيق قوانين اللعبة خلال دقائقه التسعين.

مانشستر سيتي وإبسويتش تحت إدارة فاراي هالام

استهل مانشستر سيتي مباراته ضد إبسويتش بوجود دوناروما ودياس وهالاند ضمن التشكيلة الأساسية التي دخلت الملعب. وانتظر كل من تشيريكي وغفارديول دورهما على مقاعد البدلاء للمشاركة في مجريات اللعب. اعتمد فريق إبسويتش في تشكيلته على الحارس والتون والمدافع ديوب واللاعب إيمرسون كخيار أول للمباراة. بينما تواجد أكبوم وكلارك ضمن قائمة اللاعبين الاحتياطيين استعداداً لأي تغيير تكتيكي مطلوب. قاد الحكم فاراي هالام هذه المواجهة التي جمعت مانشستر سيتي بإبسويتش ضمن جولة اليوم الثالثة ظهراً.