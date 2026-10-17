أعلنت شركة آبل عن إطلاق جهاز HomeView الذكي وجهاز Apple TV 4K الجديد وسماعة HomePod mini 2، بينما شهدت طلبات هاتف iPhone Duo إقبالاً غير مسبوق أدى إلى تأخر شحناتها حتى عام 2027.

تفاصيل جهاز HomeView وموعد طرحه

طُرح الجهاز الجديد ضمن حملة «مرحبًا بكم في المنزل» بسعر يبلغ 299 دولارًا أمريكيًا. يتميز الجهاز بشاشة قياسها 7 بوصات ويدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر المساعد الصوتي سيري.

يتوفر الجهاز بنسختين: واحدة مخصصة للمكتب وأخرى للتعليق على الحائط. يبدأ الطلب المسبق للجهاز حاليًا، على أن يتم الإطلاق الرسمي له في تاريخ 13 نوفمبر المقبل.

مواصفات Apple TV 4K وHomePod mini 2

كشفت الشركة عن الجيل الرابع من جهاز Apple TV 4K المزود بشريحة A19 ودعم متقدم لسيري بالذكاء الاصطناعي. يرتفع سعر هذا الجهاز إلى 299 دولارًا مع بدء الطلب المسبق قبل موعد إطلاقه في 13 نوفمبر أيضًا.

يحتوي الجهاز الجديد على ميكروفونات مدمجة تتيح التحكم الصوتي دون الحاجة لاستخدام جهاز التحكم عن بُعد، بينما تدعم النسخة الجديدة من الريموت خاصية «اعثر على جهازي». وفي جانب السماعات، أعلنت آبل عن سماعة HomePod mini 2 بسعر 149 دولارًا مزودة بشريحة S10 وميزة «Sound Glow» البصرية.

يتوفر طلب السماعة الجديدة مسبقًا قبل طرحها الفعلي في 30 أكتوبر، غير أن ميزة ذكاء سيري الكاملة ستصل لاحقًا من خلال تحديث برمجي مخصص.

إقبال هائل على iPhone Duo وتوقعات لأجهزة ماك

بدأت الطلبات المسبقة لهاتف iPhone Duo يوم الجمعة عند الساعة 5 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في عدة دول حول العالم. تأخرت تقديرات شحن الهاتف في الولايات المتحدة إلى أواخر يناير 2027 خلال نصف ساعة فقط من فتح باب الطلبات.

يبيع بعض المضاربين طلبات الهاتف المبكرة بأسعار تصل إلى 5000 دولار قبل موعد الإطلاق المحدد في 23 أكتوبر. دعت آبل وسائل الإعلام لحضور حدث «تجربة الإطلاق» في مدينة لوس أنجلوس يوم 28 أكتوبر للكشف عن مزيد من المنتجات.

من المتوقع إطلاق نماذج MacBook بمقاسات 14 و16 بوصة مزودة بشاشات OLED لمسية خلال هذا الحدث القادم. يُتوقع أيضًا الكشف عن حواسيب iMac وMacBook Pro فئة الدخول المعتمدة على شريحة M6 بالإضافة إلى جهاز iPad mini جديد بشاشة OLED.