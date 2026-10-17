سميت سورة البقرة بهذا الاسم لأن كلمة "البقرة" تعني بالعربية "العجلة" أو "البقرة"، وهو الاسم العربي الرسمي للسورة الثانية والأطول في القرآن الكريم. تتكون هذه السورة من 286 آية، وقد نزلت في المدينة المنورة بعد الهجرة، واستغرق نزولها فترة زمنية مقدارها 10 سنوات بدءاً من عام 622 ميلادي. يحمل هذا الاسم دلالة مباشرة على مضمون القصص والأحكام الواردة فيها، حيث يبدأ اسمها بالحروف المقطعة: الألف، اللام، والميم، وتُعرف أيضاً بالإملاء البديل "Al-Baqara".

أسباب التسمية ومحتوى السورة الرئيسي

يرتبط اسم السورة بمحتواها الشامل الذي يغطي مواضيع قانونية واسعة النطاق، بالإضافة إلى سرد قصص أنبياء الله مثل آدم وإبراهيم وموسى. يُعد اسم "الْبَقَرَة" مؤشراً على الأحداث والقصص التي تتضمنها، وهي السورة التي تحتوي على أطول آية في القرآن وهي آية الدَّين، كما تتضمن آية الكرسي التي تُعد أعظم آية. ومن الجدير بالذكر أن السورة تحتوي على آخر آيتين من القرآن وهما من كنوز تحت عرش الله.

تخاطب السورة المشركين ويهود المدينة لدعوتهم للإسلام، وتحذر المنافقين من مصير من لم يستجب لدعوة الله في الماضي. ومن أبرز المواضيع الرئيسية فيها الإرشاد والدعوة إلى اعتناق الإسلام، حيث تتضمن آية "لا إكراه في الدين". كما تشمل السورة أحكاماً جوهرية للمسلمين، مثل فرض الصيام على المؤمنين في شهر رمضان، وتحريم الربا (الفائدة أو usura). ويُعتقد أيضاً أن السورة وسيلة للحماية من الجن، مما يزيد من أهميتها الروحية والعملية للمؤمنين.

تفاصيل نزول السورة وترتيب الآيات

نزلت السورة في المدينة المنورة كمكان رئيسي للنزول، وبدأ ذلك في عام 622 ميلادي الموافق لبداية الهجرة. استمرت عملية النزول لمدة 10 سنوات كاملة، إلا أن هناك تفصيلاً دقيقاً بخصوص آيات الربا؛ فقد استثنيت هذه الآيات من فترة النزول الرئيسية في المدينة، ونزلت خلال حجة الوداع التي كانت آخر حج للنبي محمد في موقع أداء هذه الحجة.

تُعتبر الآية 281 آخر آية نزلت من القرآن الكريم، وقد نزلت تحديداً في اليوم العاشر من ذي الحجة سنة 10 هـ، وكان النبي محمد يؤدي آخر حجة له عند نزول هذه الآية. وبعد نزول الآية 281، توفي النبي محمد بعد فترة زمنية قصيرة جداً، حيث يُذكر أن الفارق الزمني بين نزول آخر آية ووفاة النبي هو 7 أو 9 أو 21 يوماً. هذا التسلسل الزمني الدقيق يبرز أهمية السورة كونها خاتمة الوحي الإلهي من حيث ترتيب النزول الفعلي لآخر آية فيها.

تلخص السورة رسالة الإسلام من خلال تحذيرها من المصير الذي حل بمن لم يستجب لدعوة الله سابقاً، وتأكيدها على القيم الأخلاقية والقانونية. ورغم كثرة المعلومات المتوفرة حول محتواها وأزمان نزولها، فإن السبب المباشر للتسمية يبقى مرتبطاً بالمعنى اللغوي لكلمة "البقرة" التي تعني العجلة أو البقرة، وهو ما ورد في المصادر المرجعية للمعلومات حول السورة.