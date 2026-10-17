تستعد شركة سامسونج لإطلاق تحديث غير مسبوق لواجهتها البرمجية One UI 10 منتصف عام 2027، بدءًا من هواتف Galaxy Z Flip 9 وGalaxy Z Fold 9.

جدول زمني محدد للإصدار المرتقب

أطلقت سامسونج واجهة One UI للمرة الأولى في عام 2018، وهي تعمل على تطويرها سنويًّا منذ ذلك التاريخ. يشير المسرِّب Ice Universe إلى أن التغييرات المتوقعة في الإصدار العاشر ستبدأ مع الهواتف القابلة للطي المذكورة.

من المرجح أن يعتمد البرنامج الجديد على نظام أندرويد 18 عند وصوله إلى الأسواق. يأتي هذا الموعد المتوقع بعد سنوات من التحديثات المستمرة التي واكبت تطور أجهزة الشركة.

إمكانية تغيير الاسم ودمج الذكاء الاصطناعي

تتردد شائعات قوية حول إمكانية إعادة تسمية الواجهة الحالية لتصبح "Galaxy OS" بدلاً من اسمها التقليدي. تعمل سامسونج حاليًّا بالتعاون الوثيق مع جوجل وشركاء آخرين لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بعمق داخل النظام.

من المتوقع أن تقدم الشركة ميزات إضافية ومطورة لخدمة Galaxy AI ضمن هذا التحديث الكبير. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات الذكية للأجهزة المستقبلية بشكل يتجاوز الإضافات السطحية.

حاجة ملحة لتجديد التصميم البصري

تُعد الواجهة الحالية واحدة من أكثر واجهات أندرويد غنىً بالمميزات وقابلةً للتخصيص من قبل المستخدمين. رغم هذه القوة، فإن النظام يحتاج إلى تجديد كبير في التصميم لتحسين الانسيابية العامة.

يركز التطوير المنتظر على تحسين المؤثرات البصرية لتقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة. يسعى المهندسون لمعالجة الجوانب الجمالية والوظيفية معًا لضمان استمرار تفوق المنصة في السوق التنافسي.