تستعد شركة هونور لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Win2 في السوق الصيني يوم 21 أكتوبر، بعد ظهور بيانات أداء استثنائية له في اختبارات المعايير العالمية.

ظهور الهاتف في قواعد البيانات العالمية

ظهر الجهاز مسبقًا ضمن سجلات قاعدة بيانات Geekbench تحت رمز الطراز BRM-AN00 قبل الإعلان الرسمي عنه. وأكدت هذه السجلات مواصفات الجهاز الداخلية التي تعتمد على أحدث تقنيات المعالجة المتاحة حاليًا.

أرقام قياسية في اختبار أنوتوتو

سجل النموذج الأولي للهاتف نتيجة إجمالية بلغت 5,702,964 نقطة في اختبار AnTuTu بالإصدار الثاني عشر. وتوزعت هذه النقاط بين أداء المعالج المركزي الذي حقق 1,502,737 نقطة، ومعالج الرسومات الذي وصل إلى 2,072,221 نقطة.

كما سجلت ذاكرة الوصول العشوائي قيمة 755,729 نقطة، بينما بلغت نتيجة تجربة المستخدم 1,372,277 نقطة. وتعكس هذه الأرقام تفوقًا ملحوظًا في سرعة الاستجابة وكفاءة تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب.

مواصفات تقنية متقدمة للشاشة والتخزين

كشفت نتائج الاختبار عن دعم شاشة الجهاز لمعدل تحديث يصل إلى 185 هرتز لضمان سلاسة الحركة البصرية. ويعتمد الهاتف على ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X مع تقنية تخزين حديثة من فئة UFS 4.1.

نظام تبريد نشط لدعم المعالج القوي

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 المصنَّع من قبل شركة كوالكوم الأمريكية. وتجمع الشركة بين هذا المعالج الجديد ومروحة تبريد نشطة داخلية لتحقيق الأداء العالي والحفاظ على استقرار الحرارة أثناء التشغيل المكثف.