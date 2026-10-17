تتعرفين على إصابتك ببطانة الرحم المهاجرة عادةً من خلال ملاحظة أعراض محددة مثل ألم الحوض الشديد، وغزارة الدورة الشهرية، والألم أثناء التبول أو الجماع، إلا أن الطريق للتشخيص النهائي غالباً ما يكون طويلاً ومعقداً؛ حيث يستغرق التشخيص في المتوسط من 5 إلى 12 سنة من بداية ظهور الأعراض، وذلك لأن العديد من النساء يُخبرن خطأً بأن أعراضهن تافهة أو طبيعية، بينما يعتمد التشخيص المفترض على الأعراض والتصوير الطبي، ولا يأتي التأكيد النهائي إلا عبر تنظير البطن مع أخذ خزعة.

طريقة التعرف على المرض وتشخيصه

يبدأ المرض بنمو نسيج مشابه لبطانة الرحم خارج الرحم، وغالباً ما ينمو قرب الرحم مثل المبيضين وقناتي فالوب وبطانة الحوض، وقد يظهر في حالات أخرى على الأمعاء أو المثانة أو حتى الرئتين والجلد. ولأن السبب الدقيق للمرض غير معروف حتى الآن، وتُرجح أسباب محتملة مثل التدفق العكسي لسائل الحيض أو العوامل الوراثية، فإن عملية التعرف عليه تمر بالخطوات التالية:

مراقبة ظهور الأعراض التي تبدأ عادة في مرحلة المراهقة أو أوائل العشرينات، وتشمل التعب والعقم وألم التبرز. ملاحظة اختلاف حدة الأعراض بين الأفراد، حيث قد لا تظهر أعراض على البعض بينما يعاني البعض الآخر من مرض منهك يؤثر على الصحة العقلية والحياة الاجتماعية. استبعاد الحالات الأخرى ذات الأعراض المشابهة مثل الانتباذ الغدي، والأورام الليفية الرحمية، ومتلازمة القولون العصبي، ومتلازمة ألم المثانة. الخضوع للفحوصات الطبية لوضع تشخيص مفترض بناءً على الأعراض ونتائج التصوير الطبي. إجراء عملية تنظير البطن (جراحة الثقب المفتاحي) مع أخذ خزعة للحصول على تأكيد نهائي للتشخيص.

خيارات العلاج وإدارة الأعراض

على الرغم من أنه لا يوجد علاج شافٍ للمرض، إلا أن هناك علاجات متاحة لتحسين الأعراض ورفع جودة الحياة. تؤثر هذه الحالة عالمياً على حوالي 10% من الإناث في سن الإنجاب، مما يمثل ما يقرب من 200 مليون امرأة حول العالم. تميل الأعراض للتحسن بعد انقطاع الطمث مع انخفاض مستويات الإستروجين، ولكن قبل ذلك تتطلب الخطة العلاجية الخطوات الآتية:

علاجات الخط الأول: تتكون عادة من علاج هرموني مع دواء مضاد للالتهاب غير ستيرويدي، مثل استخدام اللولب الهرموني أو الاستخدام المستمر لحبوب منع الحمل، بالإضافة لمسكنات الألم مثل نابروكسين.

تتكون عادة من علاج هرموني مع دواء مضاد للالتهاب غير ستيرويدي، مثل استخدام اللولب الهرموني أو الاستخدام المستمر لحبوب منع الحمل، بالإضافة لمسكنات الألم مثل نابروكسين. العلاجات البديلة: إذا لم تكن العلاجات الأولى فعالة، قد تُجرّب علاجات هرمونية أخرى، ويستفيد معظم الأفراد من العلاج الدوائي رغم أنه قد يفقد فعاليته مع الوقت.

إذا لم تكن العلاجات الأولى فعالة، قد تُجرّب علاجات هرمونية أخرى، ويستفيد معظم الأفراد من العلاج الدوائي رغم أنه قد يفقد فعاليته مع الوقت. التدخل الجراحي: يمكن إزالة الآفات جراحياً للنساء اللواتي لم تخفف علاجات أخرى أعراضهن، أو عندما يرتبط المرض بالعقم.

يمكن إزالة الآفات جراحياً للنساء اللواتي لم تخفف علاجات أخرى أعراضهن، أو عندما يرتبط المرض بالعقم. نتائج الجراحة: يجب الانتباه إلى أنه في أقلية كبيرة من حالات الجراحة، يعود المرض بعد العملية.

ملاحظات هامة للمريضات

يجب الأخذ بعين الاعتبار أن رحلة التشخيص قد تكون شاقة نفسياً وجسدياً. تبلغ العديد من النساء عن تجارب مؤلمة حيث تم تجاهل معاناتهن بوصف الأعراض بأنها أمور طبيعية، مما يؤخر الحصول على الرعاية المناسبة. كما أن المرض لا يقتصر تأثيره على الأعراض الجسدية فحسب، بل يمتد ليشمل الصحة العقلية والحياة الاجتماعية للشخص. لذا، فإن الفهم الدقيق للأعراض والمثابرة في طلب الرأي الطبي الثاني عند الشعور بعدم الجدوى من التفسيرات المقدمة للألم هي خطوات جوهرية للوصول إلى التشخيص الصحيح وبدء خطة العلاج المناسبة التي قد تشمل الأدوية أو الجراحة حسب كل حالة.