إجابة سؤال "كيف مات سيدنا يحيى" تكمن في حقيقة تاريخية ودينية مؤكدة مفادها أن وفاته كانت نتيجة قطع رأسه بأمر مباشر من هيرودس أنتيباس، حاكم الجليل تحت الإمبراطورية الرومانية. يُعرف هذا الحدث أيضًا بقطع رأس يوحنا المعمدان أو قطع رأس السابق، وقد وقع في قلعة ماكيروس العسكرية التي تقع على قمة تل يطل على البحر الميت، وهو الموقع الذي يقع حاليًا ضمن حدود الأردن الحديثة. تختلف الروايات حول الدافع وراء هذا القرار القاسي؛ فبينما يركز العهد الجديد على الأسباب الأخلاقية والدينية المتعلقة بزواج الحاكم غير القانوني، يرى المؤرخ اليهودي يوسيفوس أن الدافع كان سياسيًا بحتًا نابعًا من خوف الحاكم من تأثير يوحنا الكبير على الناس وإمكانية إثارتهم للتمرد.

تسلسل الأحداث والأسباب المؤدية للوفاة

بدأت الأحداث عندما قام يوحنا المعمدان، المعروف بلقب السابق، بتوبيخ هيرودس أنتيباس علنًا بسبب طلاقه لزوجته الأولى. تفاقم الوضع نتيجة زواج هيرودس غير القانوني من هيرودياس، التي كانت أخت زوجته السابقة وزوجة أخيه في الوقت ذاته. أدى هذا التوبيخ العلني والموقف الأخلاقي إلى سجن يوحنا بناءً على أوامر من الحاكم. وفقًا لرواية أخرى نقلها المؤرخ يوسيفوس، فإن السبب الجوهري للسجن والخوف من يوحنا كان التأثير الكبير الذي كان يتمتع به بين الناس. خشي هيرودس أنتيباس من أن يقوم يوحنا بإقناع الجماهير لإثارة تمرد ضد السلطة الحاكمة. صدر الأمر النهائي من هيرودس بتنفيذ حكم الإعدام بحق يوحنا داخل أسوار قلعة ماكيروس الحصينة. تم تنفيذ الحكم عبر قطع الرأس، وهي الطريقة الوحيدة المذكورة لتنفيذ العقوبة في النصوص المتاحة. بعد وقوع الكارثة، آمن العديد من اليهود بأن الهزيمة العسكرية اللاحقة التي تعرض لها هيرودس كانت عقابًا إلهيًا بسبب معاملته ليوحنا.

المصادر التاريخية واختلاف رواياتها

تعتمد المعرفة بهذا الحدث بشكل أساسي على مصدرين رئيسيين يتفقان على حقيقة السجن والقتل بأمر من هيرودس، لكنهما يختلفان في تفسير الدوافع. المصدر الأول هو العهد الجديد في الكتاب المقدس، الذي يجعل البؤرة المركزية للحدث هي الصراع الأخلاقي والديني الناتج عن الزواج غير الشرعي لهيرودس من هيرودياس. أما المصدر الثاني غير الكتابي فهو كتابات المؤرخ اليهودي يوسيفوس، الذي يحول الأنظار نحو الدافع السياسي، مشيرًا إلى أن الخوف من التمرد الشعبي كان المحرك الرئيسي للقرار. يرى هؤلاء المؤرخون والكتاب أن الاختلاف جوهري بين الدافع السياسي عند يوسيفوس والدافع الأخلاقي والديني في العهد الجديد، رغم اتفاقهما على النتيجة المأساوية ومكان التنفيذ.

موقع التنفيذ والتفاصيل الجغرافية

يقع مكان تنفيذ الحكم في قلعة ماكيروس، والتي كانت تعمل كحصن عسكري استراتيجي. تتميز هذه القلعة بموقعها الجغرافي الدقيق على قمة تل مرتفع يطل مباشرة على البحر الميت. وفي السياق الجغرافي الحديث، يقع هذا الموقع الأثري ضمن حدود الدولة الأردنية الحالية. لم تذكر النصوص المتاحة أسماء منفذي عملية القطع بشكل محدد، كما لم يتم توثيق أسماء شهود عيان محددين بخلاف العامة واليهود الذين فسروا الأحداث لاحقًا. كذلك، لا تتضمن المصادر تفاصيل حول مصير الجثة بعد عملية القطع، ولا تذكر رد فعل هيرودس المباشر بعد التنفيذ سوى أنه قام بتنفيذ الأمر الصادر عنه.

ملاحظات هامة حول التواريخ والتفاصيل المفقودة