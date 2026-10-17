أطلقت شركة أمازون ميزة «وضع كيندل» في أجهزة أليكسا اللوحية الجديدة لتحويلها إلى قراء كتب إلكترونية، بينما يمكن لمستخدمي أجهزة سامسونج جالاكسي تاب محاكاة هذه الوظيفة فوراً عبر أداة «الأوضاع والروتينات» دون شراء معدات جديدة.

متطلبات النظام وطريقة الإنشاء

تعتمد هذه الميزة على أي جهاز من إنتاج سامسونج يعمل بنظام ون يو آي 5 أو الإصدارات الأحدث منه. تبدأ العملية بالدخول إلى تطبيق الإعدادات ثم اختيار قسم «الأوضاع والروتينات» لإضافة وضع جديد تماماً.

يسمح النظام للمستخدم بتسمية الوضع المختار وتحديد أيقونة مميزة له تظهر لاحقاً على الشاشة. لا يحتاج المستخدم إلى تنزيل تطبيقات إضافية لإنشاء هذه البيئة القرائية المخصصة.

تخصيص العرض وحماية العين

يمكن ضبط الإجراء التلقائي للوضع ليفتح تطبيق كيندل مباشرة بمجرد تفعيله على الجهاز. يتضمن خيار «البقاء مركزاً» تفعيل وضع عدم الإزعاج أو حصر استخدام التطبيقات في كيندل فقط لمنع التشتت.

يوفر خيار التدرج الرمادي تحويل الشاشة إلى أحادية اللون لمحاكاة شاشات أجهزة كيندل الأساسية غير الملونة. تشمل الخيارات الإضافية تفعيل درع راحة العين والوضع الداكن لتسهيل القراءة لفترات طويلة.

إدارة الطاقة والصوت والموسيقى

يساعد تفعيل خيار توفير الطاقة في الحفاظ على شحن البطارية أثناء فترات القراءة الممتدة. تتيح إعدادات الصوت منع المشتتات الناتجة عن الإشعارات الصوتية دون الحاجة لتفعيل وضع عدم الإزعاج الكامل.

يمكن برمجة الجهاز لتشغيل موسيقى هادئة عبر مشغل الوسائط الداخلي أو تطبيقات مثل سبوتيفاي عند بدء الوضع تلقائياً. يضبط هذا الإعداد الأجواء المحيطة بالقارئ قبل فتح الكتاب الإلكتروني.

التشغيل السريع من الشاشة الرئيسية

يُضاف الوضع النهائي إلى الشاشة الرئيسية عبر اختيار قائمة الأدوات ثم تحديد عنصر «وضع واحد» وإضافة الوضع المنشأ حديثاً. يؤدي النقر على أيقونة الوضع في الشاشة الرئيسية إلى فتح التطبيق وتفعيل جميع الإجراءات المبرمجة دفعة واحدة.

تنفذ هذه الخطوة جميع التعديلات السابقة في آن واحد، مما يحول الجهاز فوراً إلى بيئة قراءة مريحة تشبه تجربة أجهزة أمازون المتخصصة.