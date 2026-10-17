أطلق مطورون تطبيقاً مفتوح المصدر باسم Tap, Tap ينقل وظيفة النقر على ظهر الهاتف من أجهزة جوجل بيكسل إلى بقية هواتف نظام أندرويد، مما يتيح للمستخدمين تنفيذ أوامر سريعة دون لمس الشاشة.

متطلبات التشغيل وآلية العمل

يعمل التطبيق على الأجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد 7.0 والإصدارات الأحدث، شريطة احتواء الهاتف على مستشعر تسارع وجيروسكوب. تتيح هذه المستشعرات للتطبيق رصد اللمسات الخلفية بدقة وتمييزها عن الحركات العشوائية الأخرى.

يوفر البرنامج خيارات لضبط حساسية الاستجابة ونماذج لأجهزة مختلفة لمعالجة تفاوت قدرات الكشف بين الهواتف المتنوعة في السوق.

تنوع الإجراءات المخصصة

يدعم التطبيق أكثر من 50 إجراءً محتملاً، بما في ذلك تشغيل التطبيقات المحددة مسبقاً ومحاكاة ضغط الأزرار الفيزيائية. قام أحد المستخدمين بتعيين النقر المزدوج لتشغيل المساعد الافتراضي Gemini للسؤال المباشر أو إملاء التذكيرات الصوتية.

أما النقر الثلاثي فقد خُصص لالتقاط لقطة شاشة فورية، مما يلغي الحاجة لاستخدام زر الطاقة وزر خفض الصوت معاً في آن واحد.

بوابات التحكم والتكامل مع Tasker

يتضمن التطبيق ميزة متقدمة تسمى Gates للتحكم الدقيق في توقيت تفعيل الإيماءات بناءً على ظروف محددة يحددها المستخدم. يمكن عبر هذه البوابات منع تنفيذ الأوامر عندما تكون الشاشة مطفأة، أو أثناء إجراء المكالمات، أو عند فتح تطبيقات معينة.

يمتد دعم التطبيق ليشمل التكامل مع تطبيق Tasker لأتمتة أندرويد، مما يسمح بتنفيذ سلاسل معقدة من الإجراءات بنقرة واحدة فقط.

يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات مثل وضع عدم الإزعاج ومستوى الصوت وفتح تطبيقات القراءة أو الملاحة عبر Tasker، علماً أن هذه الأتمتة تتطلب إعداداً يدوياً داخل تطبيق Tasker وليست إجراءات جاهزة ضمن Tap, Tap.

مقارنة مع ميزة Quick Tap الرسمية

توفر هواتف Pixel 4a والأحدث ميزة Quick Tap الرسمية التي تركز أساساً على أخذ لقطات الشاشة والتحكم في تشغيل الوسائط بسرعة. يتميز تطبيق Tap, Tap بمنح المستخدمين مرونة أوسع تشمل دعم النقر الثلاثي واستخدام البوابات الشرطية الدقيقة.

يفوق التطبيق المفتوح المصدر الوظيفة الرسمية أيضاً من خلال تكامله الكامل مع أدوات الأتمتة الخارجية لتنفيذ مهام مخصصة تتجاوز الخيارات المحدودة المتاحة في أجهزة بيكسل الأصلية.