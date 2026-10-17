تُطرح في الأسواق حالياً مقارنة تقنية مفصلة بين هاتفين قابلين للطي هما Vivo X Fold6 وXiaomi 18 Fold، حيث يتنافسان على لقب الجهاز الرائد في فئة الهواتف الذكية القابلة للطي.

مواصفات الشاشات والبطاريات في جهاز Vivo

يتميز هاتف Vivo X Fold6 بشاشة داخلية ضخمة قياسها 8.02 بوصة، بينما تبلغ شاشة الغطاء الخارجية 6.51 بوصة. تصل سعة بطارية هذا الجهاز إلى 7000 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط لضمان سرعة إعادة التعبئة.

قدرات التصوير والشحن في نموذج Xiaomi

يقدم هاتف Xiaomi 18 Fold عدسات بصرية مطورة من شركة Leica، مع دعم متقدم لتسجيل الفيديو بتقنية Dolby Vision. تبلغ سعة بطارية جهاز شاومي 6000 مللي أمبير/ساعة، وهو يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط بالإضافة إلى تقنية النطاق العريض فائق الدقة UWB.

الأداء المشترك ونتائج المقارنة النهائية

يعتمد كلا الهاتفين على معالجات رائدة مصنعة بتقنية 3 نانومتر للألعاب والأداء العالي، وتصل سعة التخزين فيهما إلى 1 تيرابايت مع شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز. يعمل هاتف شاومي بنظام HyperOS 4 ويستخدم زجاج Dragon Crystal Glass 3، بينما يتعاون هاتف Vivo مع شركة Zeiss ويضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وعدسة بيريسكوب تقريب بصري 3x. يتمتع الجهازان بحماية ضد الماء والغبار بمستوى IP58 أو IP59 حسب المواصفات المذكورة.

يُعتبر هاتف Vivo X Fold6 الفائز العام في هذه المقارنة بسبب شاشاته الأكبر وسعره الأقل مقارنة بالمنافس. في المقابل، يُوصى بهاتف Xiaomi للمستخدمين الذين يفضلون تصوير Leica والشحن اللاسلكي السريع. تختلف الأسعار والمواصفات والتوافر حسب المنطقة وتاجر التجزئة كما ورد في التنويه.