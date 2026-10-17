أعلنت شركة أونور عن إطلاق سلسلة هواتف Honor Win 2 في 21 أكتوبر الحالي بالسوق الصيني، مزودة بشاشة Visionox بدقة 2K ومعدل تحديث 185 هرتز للمرة الأولى عالمياً.

مواصفات الشاشة وتقنيات العرض المتقدمة

تغطي الشاشة جميع طرازات السلسلة دون اقتصارها على الموديل الأعلى، وتتميز بحواف نحيلة يبلغ سمكها 0.93 ملم من الجوانب الأربعة. تعتمد التقنية نظام تخفيف الوميض PWM بتردد 5920 هرتز عند إعدادات التحديث العالي، مما منحها شهادة حماية العين العالمية 6.0 وخالية من الوميض من TÜV Rheinland.

تستخدم الشاشة خوارزمية ذكاء اصطناعي لرفع دقة المحتوى مع الحفاظ على دقة 2K الأصلية. يدعم هذا العرض أكثر من 40 لعبة شعبية تعمل بمعدل التحديث الأصلي البالغ 185 هرتز لضمان سلاسة الأداء البصري.

استجابة اللمس والأداء الداخلي

توفر الشاشة معدل أخذ عينات للمس فوري يصل إلى 5000 هرتز، بينما يبلغ معدل الإبلاغ للمس بعشر أصابع 520 هرتز. تحتوي اللوحة أيضاً على جيروسكوب بسرعة 800 هرتز لتعزيز دقة الاستشعار الحركي أثناء الاستخدام المكثف.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 المدعوم بنظام تبريد مزدوج المراوح للحفاظ على كفاءة الأداء. أدرجت أونور خمسة تكوينات مختلفة للذاكرة والتخزين ضمن خيارات السلسلة لتنوع احتياجات المستخدمين.

التسعير ونطاق التوفر الجغرافي

يبدأ سعر الجهاز عند 5499 يوان بعد تطبيق الدعم الوطني المخصص للمستهلكين في الصين. يقتصر توفر السلسلة حالياً على السوق الصيني فقط دون إعلان رسمي عن خطط للإطلاق الدولي في الوقت الراهن.