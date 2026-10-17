يُعرَّف وقت السحور بأنه الفترة التي تسبق صلاة الفجر مباشرة، حيث يتناول المسلمون وجبتهم الأخيرة قبل بدء الصيام من الفجر إلى الغروب. لا يحدد الشرع أو العرف ساعة دقيقة بالساعة لهذا الوقت، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدخول وقت الفجر؛ فبمجرد دخول الفجر ينتهي وقت السحور ويبدأ الصيام. وتحدث هذه الوجبة خلال شهر رمضان الإسلامي أو خارجه، وتُعد آخر فرصة لتناول الطعام والشراب قبل الإمساك. ويُشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التوقيت هو توفير الطاقة للجسم وتجنب التوتر أو الضعف الناتج عن الصيام طوال اليوم، مع تعزيز الاستعداد الروحي للعبادة.

التوقيت الدقيق والأهمية الدينية للسحور

على الرغم من البحث المتكرر عن توقيت رقمي محدد، إلا أن النصوص المتاحة تؤكد أن السحور يحدث «قبل الفجر» دون تحديد وقت دقيق بالساعة أو دقائق محددة. يعتمد المسلمون على استيقاظ أنفسهم مبكراً في الصباح الباكر لضمان تناول الوجبة قبل أذان الفجر مباشرة. وقد ورد في صحيح البخاري حديث شريف رواه أنس بن مالك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله: «تسحروا فإن في السحور بركة». وتفسر التقاليد الإسلامية هذه البركة بأنها عون للصائم على تجنب الضعف والتوتر، مما يجعل من هذه الوجبة ذات معنى روحي عميق يجهز المؤمنين ليوم كامل من الصيام والعبادة.

ويُعتبر الاسم العربي للوجبة «سَحُورٌ»، ومعناه حرفياً «الفجر» أو «وجبة ما قبل الفجر»، بينما تُعرف بأسماء أخرى في لغات مختلفة مثل «سحري» بالفارسية. ولا يوجد خلاف في المعلومات المقدمة حول تعريف السحور كونه الوجبة التي تقابل وجبة الإفطار المسائية، حيث يستبدل في بعض الأماكن الوجبات الثلاث التقليدية (الإفطار والغداء والعشاء)، رغم أن بعض العائلات قد تتناول العشاء أيضاً بعد الإفطار.

العادات الغذائية والاجتماعية حول العالم

ترافق السحور ممارسات ثقافية وأطعمة تقليدية تعكس الأذواق المحلية في المجتمعات المسلمة حول العالم، حيث يُعد تحضير السحور نشاطاً اجتماعياً يجتمع فيه أفراد العائلة مبكراً لتشارك الوجبة معاً. وخلال هذا التجمع، يقدم أفراد العائلة prayers لتعزيز الروابط المجتمعية والاستعداد الروحي لليوم القادم. وتختلف الأطعمة المذكورة حسب المنطقة الجغرافية:

في دول جنوب آسيا: مثل باكستان وبنغلاديش، تأكل العائلات عادة البراتا والعدس والزبادي والفواكه، وذلك بهدف توفير طاقة مستدامة لساعات الصيام الطويلة.

مثل باكستان وبنغلاديش، تأكل العائلات عادة البراتا والعدس والزبادي والفواكه، وذلك بهدف توفير طاقة مستدامة لساعات الصيام الطويلة. في الدول العربية: تعتبر التمر واللبن (وهو زبادي مصفى) والبيض والشاي العشبي أطعمة شعبية للسحور، حيث تهدف هذه الأطعمة بشكل رئيسي إلى الترطيب والتغذية الفعالة.

وفي هذا السياق، يوصي العديد من خبراء التغذية بأن يشمل السحور توازناً بين الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والسوائل، بهدف الحفاظ على مستويات الطاقة ومنع الجفاف أثناء ساعات الصيام. وتجدر الإشارة إلى أن النص لا يذكر تواريخ محددة أو أسعاراً أو أرقاماً إحصائية متعلقة بمصر تحديداً، كما لا يحتوي على روابط إلكترونية أو خطوات تفصيلية غير المذكورة أعلاه. كذلك، لم يذكر النص ردود فعل محددة من أشخاص بعينهم غير الحديث النبوي المذكور، ولا توجد معلومات عن عمليات بحث جوجل في مصر بشكل محدد beyond the prompt's context. المصدر الأساسي لهذه المعلومات هو مقالة ويكيبيديا بعنوان «Suhur»، والحديث النبوي المذكور هو المرجع الديني الوحيد المقتبس.