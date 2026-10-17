الجودو هو فن قتالي ياباني حديث غير مسلح، وتعني كلمته باللغة اليابانية «الطريق اللطيف». أسس هذه الرياضة كانو جيغورو عام 1882، حيث تميزت عن سلفيها من الفنون القتالية بالتركيز على المبارزة الحرة المعروفة باسم «راندوري»، مع إزالة عناصر الضرب واستخدام الأسلحة من التدريب الأساسي. يُطلق على ممارس هذا الفن اسم «جودوكا»، ويرتدي زيًا رسميًا يسمى «جودوجي»، وتتمثل فلسفته في مبدأين رئيسيين هما الاستخدام الأقصى الفعال للطاقة والرفاهية والمنفعة المتبادلة.

أهداف المنافسة والقواعد الأساسية

يرتكز الهدف التنافسي في الجودو على رمي الخصم بقوة على ظهره، ويشمل أيضًا تثبيت الخصم أو إجباره على الاستسلام عبر قفل مفصل أو خنق. وفقًا للقواعد المعمول بها، تعتبر الضربات واستخدام الأسلحة غير قانونية تمامًا في منافسات الجودو أو خلال جلسات التدريب الحر. ومع ذلك، تُدرّس بعض أشكال الضرب والأسلحة فقط ضمن أشكال محددة مسبقًا تسمى «كاتا»، إلا أن هذه الأشكال التي تحتوي على ضرب لا يتم تدريبها بشكل متكرر مقارنة بالمبارزة الحرة. تُعد تقنيات الرمي من الأساليب الدفاعية والهجومية الأكثر بروزًا في المنافسات الدولية ضمن هذه الرياضة.

التطور التاريخي والانتشار العالمي

بعد تفوقه في بطولات قسم شرطة طوكيو metropolitan، أصبح الجودو الفن القتالي الرئيسي لهذا القسم. وقد انتشرت الرياضة عالميًا لتدخل الألعاب الأولمبية منذ عام 1964، والألعاب البارالمبية منذ عام 1988، وألعاب الكومنولث منذ عام 1990. تشرف على هذه الرياضة الهيئة الدولية الحاكمة المعروفة بالاتحاد الدولي للجودو (IJF)، حيث يتنافس اللاعبون في الدائرة المهنية الدولية التابعة له. أصبحت منهجية الجودو نموذجًا لفنون قتالية يابانية حديثة أخرى تطورت من الأنماط القديمة، وأنتجت فنونًا قتالية مشتقة مثل الجوجيتسو البرازيلية والكراف مغا والسامبو وARB.

امتد تأثير الجودو ليشكل أنماطًا قتالية أخرى مثل القتال عن قرب والفنون القتالية المختلطة، كما أثر على مصارعة الشوت وأنماط أخرى من مصارعة الإخضاع. يرتكز جوهر هذه الرياضة على فلسفة عميقة تهدف إلى تطوير الفرد والمجتمع من خلال الممارسة الرياضية المنظمة.