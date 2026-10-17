أطلقت شركة شاومي في الصين مجفف شعر ميجيا عالي السرعة المصغر، الذي يبدأ الطلب المسبق عليه في 20 أكتوبر عبر منصة شاومي يوبين بسعر 299 يواناً.

تصميم أخف ومحرك فائق الدقة

يزن الجهاز الجديد 270 غراماً بدون كابل الطاقة، مما يجعله أصغر بنسبة 30% وأخف بنسبة 20% مقارنة بطراز H501 الذي بلغ وزنه 345 غراماً. يعتمد الجهاز على محرك غير فرشّي دقيق انخفض قطره بمقدار 1.8 ملم عن الطراز السابق.

تصل سرعة دوران هذا المحرك إلى 110,000 دورة في الدقيقة، بينما تبلغ سرعة الرياح الناتجة عنه 62 متراً في الثانية. تستغرق عملية التجفيف دقيقة واحدة للشعر القصير و3 دقائق للمتوسط و5 دقائق للشعر الطويل وفقاً لاختبارات الشركة.

حماية حرارية ونظام أيوني مزدوج

يفحص مستشعر NTC المدمج درجة حرارة الهواء 200 مرة في الثانية لمنع حدوث أي ضرر حراري للشعر. يستخدم النظام تقنية الأيونات الموجبة والسالبة لتقليل الكهرباء الساكنة والتجعّد أثناء الاستخدام.

تدعي الشركة أن هذه الأيونات تنظف فروة الرأس وتقضي بنسبة 100% على سوس الرأس وفطر المالاسيزية. يوفر الجهاز سرعتين للرياح وأربع مستويات لدرجة الحرارة، ليصل مجموع تركيبات التجفيف المتاحة إلى 10 خيارات مختلفة.

وضع خاص للأطفال وميزات تخزين ذكية

يتضمن الجهاز وضعاً مخصصاً للأطفال يتميز بدرجة حرارة منخفضة وتصميم منخفض الإشعاع لضمان السلامة. يحفظ المجفف آخر إعدادات المستخدم ويستعيدها تلقائياً عند التشغيل التالي لتسهيل الاستخدام اليومي.

يتميز فلتر مدخل الهواء بتصميم مغناطيسي وشبكة مزدوجة الطبقات تمنع دخول الشعر إلى داخل المحرك. يحتوي كابل الطاقة أيضاً على شريط ربط مدمج يساعد في ترتيب وتخزين الكابل بسهولة بعد الانتهاء من الاستخدام.

ألوان باستيل وتوافر محلي فقط

يتوفر الجهاز بثلاثة ألوان هي الوردي والبنفسجي والبيج، وهي جميعها بدرجات باستيل منخفضة التشبع تناسب الأذواق الحديثة. لم تعلن شاومي حتى الآن عن أي خطط لتوافر المنتج دولياً خارج السوق الصيني.