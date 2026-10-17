أعلنت شركة vivo اليوم عن الإطلاق العالمي لهاتفها الذكي V80، عقب طرحه في السوق الهندية الأسبوع الماضي، ليشمل التوسع الجديد أسواق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم.

تفاوت المواصفات والأسعار بين المناطق

تؤكد الشركة أن مواصفات الجهاز وسعره وتوافره ستختلف وفقاً لظروف كل سوق محلي على حدة. يعتمد هذا التوزيع على المتطلبات الفنية والاقتصادية المحددة في كل منطقة جغرافية يستهدفها الهاتف.

شاشة AMOLED فائقة السطوع وألوان مميزة

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصة بدقة تصل إلى 1260x2750 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز. تصل أقصى سطوع للشاشة إلى 5000 شمعة قياسية، مما يضمن وضوح الرؤية تحت أشعة الشمس المباشرة.

يتوفر الجهاز بأربعة ألوان هي: ستار ويش أرجواني، وواندرر غرين، وسانرايز أنثيم، وفاست غراي. تتيح هذه الخيارات للمستخدمين اختيار اللون الأنسب لذوقهم الشخصي من بين التشكيلة المتنوعة.

نظام كاميرات متطور وبطارية ضخمة

يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتثبيت بصري، إلى جانب كاميرا تليفوتو بيريسكوب بنفس الدقة تدعم تكبيراً بصرياً 3 أضعاف وتثبيتاً بصرياً. تكتمل المنظومة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية عالية الدقة تبلغ 50 ميجابكسل.

تبلغ سعة البطارية 7200 مللي أمبير/ساعة، مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 90 واط لضمان سرعة إعادة التعبئة. يعمل المعالج Snapdragon 7 Gen 4 بالتزامن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت لتشغيل التطبيقات بسلاسة.

خيارات تخزين واسعة ودعم طويل الأمد

تتاح مساحات تخزين داخلية بخيارات 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وتعتمد أنواع UFS المختلفة حسب نموذج التخزين المختار. يعمل النظام الأساسي بأندرويد 17 وواجهة OriginOS 7 المطورة من قبل vivo.

التزمت الشركة بتقديم أربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد للمستخدمين طوال عمر الجهاز. يمتد الدعم ليشمل ست سنوات من التحديثات الأمنية للحفاظ على أداء الهاتف وحماية بيانات المستخدمين.