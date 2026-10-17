كشف المسرب آيس يونيفرس عن أبعاد أولية لهاتف سامسونج جالاكسي S27 ألترا القادم، متوقعاً طرحه في يناير أو فبراير من عام 2027. تظهر البيانات الجديدة تغيرات دقيقة في هيكل الجهاز تهدف إلى دمج مكونات داخلية محسنة ضمن تصميم خارجي مألوف.

تقلص طفيف في سمك إطار الشاشة

من المتوقع أن يبلغ سمك إطار الشاشة في الهاتف الجديد 1.28 ملم، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً مقارنة بإطار هاتف جالاكسي S26 ألترا الذي بلغ 1.32 ملم. ورغم هذا التحسن، تتفوق هواتف شاومي 18 برو ماكس وأوبو فايند X10 برو ماكس بأطر شاشة أدق تصل إلى 0.99 ملم و1.15 ملم على التوالي. قد يعتمد التحسن البصري الأكبر في الجهاز الجديد على تقنية لوحة AMOLED المحسنة للخصوصية التي تعمل على تحسين مظهر الحواف.

زيادة ملحوظة في ارتفاع نتوء الكاميرا

ارتفع سمك نتوء الكاميرا في التصميم الجديد ليصل إلى 4.69 ملم، وهو قياس يزيد عن نتوء هاتف S26 ألترا البالغ تقريباً 4.5 ملم وعن توقعات ريندرز السابقة التي بلغت 4.56 ملم. ربطت تسريبات سابقة المستشعر الرئيسي للهاتف بنوع ISOCELL HP6 الجديد الذي ينتمي لفئة 1/1.3 بوصة. قد تكون وحدة العدسة في هذا المستشعر أكثر سماكة لتحسين جمع الضوء، مما يفسر الارتفاع الإضافي في الجزء الخلفي.

تحولات في التصميم الداخلي والشكل الخارجي

تشير التوقعات إلى احتواء الهاتف على بطارية أكبر من الطراز السابق، بينما تتضمن الشائعات التصميمية تحولاً إلى غطاء كاميرا مستطيل أعرض يمتد أفقياً بدلاً من الإعداد العمودي القديم. تعكس هذه التغييرات الأبعادية محاولة الموازنة بين الحفاظ على التصميم المألوف للمستخدمين وتضمين كاميرات أفضل وبطارية ذات سعة أعلى. من المقرر إطلاق سلسلة جالاكسي S27 في النصف الأول من عام 2027 لتقدم هذه التحديثات التقنية للسوق.