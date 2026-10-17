يبحث الكثيرون عن أفضل نادي في العالم حسب تصنيف الفيفا، والإجابة المباشرة بناءً على أحدث الحقائق المتاحة هي نادي تشيلسي، الذي توج بلقب كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه في المباراة النهائية. أصبح تشيلسي البطل العالمي الافتتاحي تحت النظام الموسع الجديد للبطولة، متفوقًا على منافسه نادي باريس سان جيرمان بنتيجة 3–0 في اللقاء الحاسم الذي أقيم ضمن فعاليات البطولة المستضافة في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة النهائي واللقب التاريخي h2> حقق نادي تشيلسي إنجازًا تاريخيًا بحصوله على اللقب بعد هزيمة نادي باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة النهائية. هذا الفوز منح النادي الإنجليزي لقب البطل العالمي الأول في نسخة البطولة الموسعة، مما يعزز مكانته كأفضل نادٍ في العالم وفقًا لنتائج هذه المسابقة الدولية الكبرى التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم. تفاصيل البطولة والمستضيف أقيمت بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، واستضافتها الولايات المتحدة الأمريكية. شهدت هذه النسخة، التي تعتبر الحادية والعشرون من تاريخ المسابقة، تحولًا جذريًا في الهيكل التنظيمي حيث شارك فيها 32 فريقًا، وهو ما يمثل النسخة الموسعة الأولى من نوعها مقارنة بالنموذج السنوي السابق الذي كان يضم 7 فرق فقط بين عامي 2000 و2023. نظام التأهل وتوزيع المقاعد اعتمدت معايير التأهل للبطولة على ترتيبات الأندية خلال الفترة المرجعية الممتدة بين 2021 و2024، وشملت الأبطال القاريين لتلك السنوات الأربع. تم تخصيص مقاعد إضافية لأندية من أوروبا وأمريكا الجنوبية بناءً على التصنيفات، بينما دخل ممثل واحد فقط من منطقة أوقيانوسيا المنافسة. الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي دخل البطولة بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة لعام 2023، لكنه خرج مبكرًا من دور الـ16 على يد نادي الهلال. الجوائز المالية وحقوق البث تم توزيع قيمة جوائز مالية إجمالية بلغت مليار دولار (1,000,000,000 $)، وشملت المدفوعات التضامنية والمخصصات حسب الاتحادات القارية. فيما يتعلق بالإعلام، تم تأمين حقوق البث الدولية بواسطة خدمة البث DAZN، والتي قامت لاحقًا بإعادة ترخيص التغطية لشبكات أخرى لضمان وصول واسع للجمهور. كما استخدم نظام بيع التذاكر التسعير الديناميكي الذي تم تعديله لاحقًا لزيادة الحضور الجماهيري. تطور البطولة والخلافات المحيطة أعلن الفيفا عن الشكل الموسع للبطولة لأول مرة في مارس 2019، وكانت الصين مختارة في البداية لاستضافة نسخة 2021 قبل تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية..بعد التأكيد، أكد الفيفا تخصيص مقاعد التأهل في فبراير 2023، وأعلن عن استضافة الولايات المتحدة بعد أربعة أشهر في يونيو 2023.. رغم النجاح التنظيمي، أعرب الاتحاد الدولي للاعبين (FIFPRO) ومنتدى الدوريات العالمية عن مخاوف بشأن تأثير الجداول الزمنية للمباريات ورفاهية اللاعبين. إحصائيات فريدة وأهداف مستقبلية تميزت هذه البطولة بإحصائية فريدة كونها أول بطولة كبرى للفيفا منذ 1978 لا تتضمن ركلات ترجيح لحسم أي مباراة، حيث لم تشهد أي لقاء حسمًا عبر هذا النظام. استُخدمت البطولة كتحضير تجريبي لكأس العالم 2026 بالتوازي مع كأس الكونكاكاف الذهبية 2025. بالإضافة إلى ذلك، قدم الفيفا كأس الإنتركونتيننتال كبطولة سنوية جديدة مصاحبة لهذا الحدث، ليحل النظام الرباعي السنوات محل النموذج السنوي القديم.