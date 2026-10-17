حكم قاضٍ مكسيكي الأسبوع الماضي على ثلاثة رجال بالسجن 158 عاماً و9 أشهر لكل منهم، بعد إدانتهم بقتل الشقيقين الأستراليين جيك وكالوم روبنسون وصديقهما الأمريكي كارتر رودس في عام 2024.

تفاصيل الجريمة ومكان وقوعها

وقعت الواقعة على شاطئ منعزل في منطقة باجا كاليفورنيا بالمكسيك، بعد مرور 36 ساعة فقط من عبور الضحايا الحدود قادمين من الولايات المتحدة. كانت أعمار الضحايا الثلاثة جميعاً في أوائل الثلاثينيات من العمر عندما تعرضوا للهجوم خلال محاولة سرقة شاحنتهم في عملية وصفها القضاء بأنها فاشلة.

عُثر على جثث الضحايا ملقاة داخل بئر ومصابة برصاص في الرأس، وتم تحديد هويتهم من قبل عائلاتهم بعد أسبوع من اختفائهم. أشارت السلطات إلى أن الدافع الوحيد للجريمة هو وجود الضحايا في المكان والزمان الخطأ دون أي تخطيط مسبق لاستهدافهم شخصياً.

هوية المحكوم عليهم وشريكة المتهم الرئيسي

تم تحديد هوية الرجال المحكوم عليهم بأسماء خيسوس خيراردو وإيرينيو فرانسيسكو وأنخل خيسوس لأسباب قانونية بحتة منعت ذكر أسمائهم الكاملة. وحُكم سابقاً في نوفمبر الماضي على شريكة خيسوس خيراردو، الملقب بـ "إل كيكاس"، بالسجن لمدة 20 عاماً بعد اعترافها بالمشاركة في عملية السرقة.

ردود فعل العائلة والمطالبات الأمنية

صرحت ديبرا روبنسون، والدة الضحايا، بأن هذه الجرائم سلبت المستقبل الذي تخيلته مع أبنائها وأصدقائهم. في أعقاب الحكم، طالب موظفون محليون بتعزيز الإجراءات الأمنية للسكان والسياح في منطقة إنسينادا لضمان سلامتهم.

تُعد السياحة جزءاً أساسياً من الاقتصاد الإقليمي في ولاية باجا كاليفورنيا، مما يجعل استقرار الوضع الأمني عاملاً حاسماً لاستمرار النشاط الاقتصادي في المنطقة الساحلية.