الإجابة المباشرة على سؤال «هل نيمار اعتزل» هي أنه لم يعتزل كرة القدم تماماً، بل اتخذ قرار الاعتزال من اللعب الدولي فقط مع منتخب البرازيل في عام 2026. وفي خطوة عودته للملاعب المحلية، عاد نيمار للعب مع نادي سانتوس في يناير 2025، حيث يشغل حالياً منصب قائد الفريق في الدوري البرازيلي الدرجة الأولى. هذا يعني أن اللاعب لا يزال نشطاً رياضياً على مستوى الأندية بعد إنهاء مسيرته الدولية.

مسيرة نيمار الدولية وأرقامه القياسية

يُعد نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، المولود في 5 فبراير 1992، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة البرازيلية. قبل إعلان اعتزاله الدولي في 2026، خاض نيمار 130 مباراة دولية مع البرازيل، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ البلاد. تميز مساره الدولي بإنتاجية هجومية هائلة، حيث سجل 80 هدفاً وقدم 59 تمريرة حاسمة للمنتخب، مما يجعله الهداف والصانع الأعلى تاريخياً للبرازيل.

شارك نيمار في أربع بطولات كأس عالم متتالية امتدت من 2014 إلى 2026، وسجل خلالها 9 أهداف في 15 مباراة. وعلى صعيد البطولات القارية، قاد نيمار البرازيل لنهائي كأس أمريكا 2021 بعد غيابهم عن اللقب في 2019 بسبب إصابته التي منعته من المشاركة في الفوز بالبطولة ذلك العام. كما حقق نيمار ميداليات أولمبية مميزة، بحصوله على الذهبية في 2016 والفضية في 2012. بالإضافة إلى ذلك، فاز بجوائز فردية مرموقة مثل الكرة الذهبية في كأس القارات 2013 وكأس أمريكا 2021 (بالاشتراك).

رحلته بين الأندية والإنجازات الكبرى

بدأ نيمار مسيرته الاحترافية مع نادي سانتوس في عام 2009، حيث حقق نجاحاً مبكراً بفوزه بكأس ليبرتادوريس في 2011 ولُقّب بأفضل لاعب في البطولة. انتقل بعدها إلى أوروبا منضمًا إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو. رغم تأثر مساره في باريس بالإصابات، إلا أنه فاز بألقاب الدوري في مواسم 2017–18 و2019–20 و2022–23، ووصل مع الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020 محققاً الوصافة. يُعد نيمار رابع أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان بأكثر من 110 هدف، وأصبح أول لاعب يسجل 20 هدفاً في دوري أبطال أوروبا مع ناديين مختلفين في موسم 2020–21.

قبل عودته لسانتوس، انضم نيمار إلى نادي الهلال السعودي في عام 2023. وتاريخياً، حقق اللاعب الثلاثية القارية مع برشلونة في موسم 2014–2015. صنفته Opta Sports كأفضل لاعب في أوروبا لموسمي 2016–17 و2017–18، وظهر في قائمة تايم لأكثر 100 شخص تأثيراً في عام 2017، كما أُطلق عليه اسم الرياضي الأكثر قابلية للتسويق في العالم بواسطة SportsPro.