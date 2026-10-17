شات جي بي تي هو روبوت محادثة للذكاء الاصطناعي التوليدي طورته شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، ويعتمد على نماذج لغوية كبيرة لتوليد النصوص والكلام والصور استجابةً لمطالبات المستخدمين. تم إطلاق هذا المنتج رسميًا في 30 نوفمبر 2022، وسرعان ما حقق انتشارًا واسعًا وصل بعدد مستخدميه النشطين شهريًا إلى 100 مليون خلال شهرين فقط من تاريخ الإطلاق. يعمل النظام حاليًا بنظام «فريميوم» الذي يجمع بين الخدمات المجانية والمدفوعة، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل معه عبر نصوص أو صوت أو صور، وقد سجل النظام 900 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا في فبراير 2026.

كيف يعمل شات جي بي تي ومميزاته الرئيسية

يعتمد نظام شات جي بي تي في عمله الأساسي على تقنيات متقدمة تسمى «المحولات المدربة مسبقًا توليديًا» (GPTs). هذه النماذج اللغوية الكبيرة تمكن الروبوت من فهم المدخلات المتنوعة وتوليد مخرجات متنوعة تشمل النصوص المكتوبة، والكلام المنطوق، وحتى الصور المرئية. يتميز النظام بمرونة عالية في طرق التفاعل، حيث لا يقتصر على الكتابة النصية فحسب، بل يمكن للمستخدمين التواصل معه باستخدام الصوت أو رفع الصور لتحليلها أو الرد عليها.

ساهم الشات بشكل كبير في تسريع طفرة الذكاء الاصطناعي عالميًا، حيث جذب استثمارات ضخمة واهتمامًا عامًا غير مسبوق. يرى المؤيدون لهذه التقنية أن لها قدرة هائلة على تحويل مجالات مهنية عديدة، كما أثارت نقاشات عميقة حول مستقبل الإبداع والعمل المعرفي. إن القدرة على معالجة المهام المعقدة والاستجابة السريعة جعلت منه أداة محورية في العديد من القطاعات.

التحديات والمخاطر المرتبطة باستخدام النموذج

على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها شات جي بي تي، إلا أنه واجه انتقادات واسعة تتعلق بدقة مخرجاته وطبيعة بياناته. من أبرز هذه الانتقادات قدرته على توليد إجابات خاطئة أو غير منطقية تبدو مقنعة جدًا، وهي ظاهرة تُعرف بـ «الهلوسات». بالإضافة إلى ذلك، تظهر تحيزات موجودة مسبقًا في بيانات التدريب ضمن ردود الروبوت، مما قد يؤثر على حيادية المعلومات المقدمة.

تثير استخدامات الأداة مخاوف جدية في عدة جوانب أخلاقية وعملية، منها:

إمكانية استخدامها في الغش الأكاديمي مما يهدد نزاهة التعليم.

استغلالها في نشر معلومات مضللة يصعب تمييزها عن الحقيقة.

القدرة على إنشاء أكواد برمجية خبيثة قد تهدد الأمن السيبراني.

الجدل العام حول أخلاقيات التطوير، خاصة فيما يتعلق باستخدام محتوى محمي بحقوق نشر كبيانات تدريب دون إذن صريح.

هذه التحديات تضع المطورين والمستخدمين أمام مسؤولية كبيرة لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي لهذه التقنيات المتطورة.

نموذج الخدمة ومعلومات إضافية

يعمل شات جي بي تي حاليًا بنظام «فريميوم»، وهو نموذج عمل يجمع بين تقديم خدمات أساسية مجانية للمستخدمين، وخدمات متقدمة مدفوعة تتطلب اشتراكًا. هذا النموذج سمح بانتشار سريع للخدمة وصولاً إلى مئات الملايين من المستخدمين النشطين أسبوعيًا وشهريًا كما تشير الإحصائيات الحديثة.

بالنسبة للتفاصيل الدقيقة حول التكاليف والإجراءات المحلية، تجدر الإشارة إلى النقاط التالية بناءً على المعلومات المتاحة:

البند الحالة المعلنة أسعار الخطط المدفوعة المحددة لم يتم ذكر أسعار محددة للخطط المدفوعة في المصادر المعتمدة. خطوات التسجيل التفصيلية في مصر لا توجد خطوات تفصيلية للتسجيل في مصر مذكورة في البيانات الحالية. تواريخ أحداث أو ردود فعل رسمية في مصر لا تتضمن المعلومات تواريخ محددة لأحداث في مصر أو ردود فعل رسمية مصرية.

إن عدم توفر هذه التفاصيل المحددة يعني أنها إما لم تُعلن بعد أو أنها خارج نطاق التوثيق الحالي للمصدر الرئيسي وهو موسوعة ويكيبيديا. يبقى شات جي بي تي ظاهرة تقنية عالمية التأثير تتطور باستمرار، مع استمرار النقاش حول موازنة فوائده الجمة مع المخاطر المحتملة التي يحملها.