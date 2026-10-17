أعلنت الذراع البريطانية لشركة هونور اليوم، الموافق 15 أكتوبر 2026، القائمة الرسمية للأجهزة التي ستحصل على تحديث نظام MagicOS 11 المستقر عبر منصة «إكس». شمل الإعلان تأكيداً بأن الطرح سيبدأ خلال الشهر الحالي ويستمر حتى مارس من العام المقبل، مغطّياً فترة زمنية تمتد لنصف عام كامل.

قائمة شاملة للأجهزة الحالية

ضمت القائمة المنشورة عدداً كبيراً من الأجهزة الحالية التابعة للشركة والمتوفرة في السوق البريطاني. أكدت هونور أن كل جهاز ورد في هذه القائمة سيحصل حتماً على نسخة نظام MagicOS 11 المبنية على أندرويد 17. أصبحت تفاصيل الأجهزة المدعومة متاحة للعلن الآن أمام جميع المستخدمين المنتظرين للنسخة الجديدة.

جدول زمني ممتد لستة أشهر

سيبدأ وصول التحديثات البرمجية اعتباراً من شهر أكتوبر 2026 الجاري دون توقف فوري. من المقرر أن تستمر عملية توزيع التحديثات على الأجهزة المختلفة حتى حلول شهر مارس من العام القادم. تمتد فترة طرح هذه التحديثات لتشمل نصف عام كامل لضمان استقرار العملية التقنية.

غياب التواريخ الدقيقة لكل هاتف

رغم نشر القائمة الكاملة، لم تحدد الشركة تواريخ دقيقة أو أشهر محددة لاستلام كل جهاز هاتف على حدة التحديث الجديد. يعني هذا الغياب للتفاصيل الزمنية الدقيقة أن المستخدمين سينتظرون إشعارات الوصول وفقاً لجدول داخلي لم تكشف عنه هونور بعد. تركز الشركة حالياً على ضمان وصول النظام لجميع الأجهزة المدرجة ضمن الإطار الزمني العام المحدد.