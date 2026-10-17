تعتزم شركة فيريزون الأمريكية فرض رسوم شهرية بقيمة 10 دولارات مقابل تفعيل ميزة «iPhone Handoff»، وذلك بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن هاتف iPhone Duo اليوم.

طبيعة الميزة وشروط عملها

أضافت شركة آبل هذه الوظيفة ضمن نظام التشغيل iOS 27 لتسمح بمشاركة رقم هاتف واحد بين جهازي آيفون منفصلين تماماً. وتعمل الميزة تحديداً مع هاتفي iPhone Duo وiPhone 18 Pro الجديدين، مما يتيح للعملاء التبديل بين الجهازين مع الحفاظ على الوصول الكامل لشبكة الجيل الخامس.

يشترط النظام ألا يكون الرقم نشطاً على الجهازين في الوقت نفسه، حيث يتم نقل الخدمة من جهاز لآخر عند الحاجة فقط. وأكدت فيريزون أن دعم الميزة سيصبح متاحاً للعملاء خلال فترة قريبة جداً.

توقعات سابقة وجدول زمني

كانت شركة آبل قد أشارت في تصريحات سابقة إلى اعتماد فيريزون لهذه الميزة التقنية قبل نهاية العام الحالي. ويأتي الإعلان الجديد عن التسعير ليحقق تلك التوقعات ويحدد القيمة المالية للخدمة في السوق الأمريكي.

منافسة شركات الاتصالات الأخرى

تدعم شركة تي-موبايل الأمريكية الميزة حالياً مقابل اشتراك شهري يبلغ 5 دولارات، بينما صرحت شركة AT&T بأنها لا تخطط لدعم الخدمة في الوقت القريب. وفي أوروبا، أعلنت شركة EE البريطانية عن دعم الميزة قريباً أيضاً لعملائها.

يحصل مشتركو خطة Full Works Plus لدى EE على الميزة مجاناً، بينما يدفع المستخدمون الآخرون 5 جنيهات إسترلينية شهرياً مقابل تفعيلها. وتعد شركة دويتشه تليكوم الألمانية الناقل الوحيد الآخر الذي أضاف الدعم حتى الآن بتكلفة 6.95 يورو شهرياً.

تتضمن خطط MagentaMobil L وXL الخاصة بدويتشه تليكوم هذه الميزة مجاناً دون أي رسوم إضافية على الفاتورة الشهرية للمشتركين فيها.