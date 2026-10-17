أعلنت شركة آبل رسمياً عن هاتفها الجديد القابل للطي المسمى iPhone Duo، في خطوة تدخل بها متأخرة إلى سوق الأجهزة المرنة الذي تهيمن عليه حالياً شركات مثل سامسونج وجوجل.

شاشات متطورة وتصميم بصري فريد

يتميز الجهاز بشاشة خارجية قياسها 5.4 بوصة، بينما تبلغ مساحة الشاشة الداخلية 7.6 بوصة مغطاة بطلاء نانوي الملمس. لا تظهر طية مرئية تقريباً على السطح الداخلي للشاشة، مما يحسن تجربة القراءة والمشاهدة بشكل ملحوظ.

عند فتح الهاتف، يعرض الجهاز رسماً متحركاً لافتاً يرحب بالمستخدم قبل الانتقال إلى واجهة النظام الرئيسية.

تعديلات جوهرية في نظام التشغيل والأمان

استبدلت الشركة تقنية Face ID التقليدية بمستشعر بصمة الإصبع Touch ID المدمج مباشرة في زر التشغيل الجانبي. أعادت آبل تصميم عناصر التحكم والتطبيقات ضمن نظام iOS 27 ليتناسب كلياً مع طبيعة الهاتف القابل للطي.

تم نقل شريط التطبيقات (Dock) من أسفل الشاشة ليظهر على جانب الجهاز، مما يسهل الوصول إلى الأيقونات أثناء استخدام الجهاز مفتوحاً.

مواصفات الكاميرا وسعر الإطلاق

يضم الجهاز كاميرتين فقط، تتكونان من عدسة رئيسية وعدسة واسعة الزاوية، دون وجود عدسات إضافية أخرى. يبدأ سعر الطراز الأساسي الذي تأتي سعة تخزينه عند 256 جيجابايت من 1999 دولاراً أمريكياً.

ذكرت آبل أن الطلبات المسبقة على الهاتف الجديد كانت استثنائية منذ لحظة الكشف عنه، رغم تأخر دخولها هذا القطاع مقارنة بمنافسيها.