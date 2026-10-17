صلاة الغفيلة هي صلاة نافلة مشهورة تتكون من ركعتين، وتُؤدى تحديداً بين وقتي صلاتي المغرب والعشاء. يُعد حكم هذه الصلاة مستحباً وليس واجباً على المسلمين، وقد سُميت بهذا الاسم نسبة إلى كلمة «غفلة»، حيث إن «غفيلة» هي اسم مصغر مشتق منها، ومعنى الاسم هو «غفلة صغيرة». يأتي هذا التصنيف الرسمي للصلاة باللغة العربية تحت مسمى «صلاة الغفيلة»، بينما يُشار إليها في الصيغة الإنجليزية باسم «Ghufayla Prayer». تُعتبر هذه الممارسة الإسلامية عامة ولا ترتبط بمكان جغرافي محدد، وهي معروفة بفضائلها المذكورة في الأحاديث التي تؤكد على استجابة الدعاء ومغفرة الذنوب لمن يؤديها.

حكم الصلاة ووقتها وأصل التسمية

تتميز صلاة الغفيلة بخصائص محددة تجعلها واضحة للمسلمين الراغبين في أدائها. أولاً، يتكون هيكل الصلاة من ركعتين فقط، وهو العدد المذكور دون ورود تفاصيل تفصيلية لكيفية أداء هاتين الركعتين في المصادر المتاحة. ثانياً، الوقت المخصص لأدائها هو الفترة الفاصلة بين صلاتي المغرب والعشاء، مما يجعلها صلاة ليلية مختصة بهذا الوقت المحدد. أما من حيث الحكم الشرعي، فقد ورد أنها صلاة مستحبة، أي أن المسلم مخير في أدائها وليست فرضاً إلزامياً.

وفيما يتعلق بالتسمية، فإن اللغة العربية توضح الدلالة بدقة؛ فكلمة «غفيلة» هي صيغة تصغير لكلمة «غفلة»، وبالتالي فإن المعنى المباشر للاسم هو «غفلة صغيرة». هذا الاسم الرسمي «صلاة الغفيلة» هو المستخدم في النصوص العربية، بينما يقابله الاسم الإنجليزي «Ghufayla Prayer». تجدر الإشارة إلى أن النص لا يذكر تاريخاً محدداً لبدء العمل بهذه الصلاة أو وقوع حدث معين أدى إلى مشروعيتها، كما لا يورد أسماء أشخاص محددين أو رواة للأحاديث المتعلقة بها.

الفضائل المذكورة في الأحاديث والشروط العامة

تركز الأحاديث المذكورة على فضيلتين رئيسيتين لصلاة الغفيلة، مما يجعلها ذات مكانة خاصة عند المؤمنين. الفضيلة الأولى هي فعالية هذه الصلاة في استجابة دعاء الناس من الله، حيث يصنف النص الصلاة ضمن الصلوات المستجابة للدعاء حسب ما ورد في تلك الأحاديث. أما الفضيلة الثانية فهي أن الصلاة تؤدي إلى مغفرة ذنوب الشخص بواسطة الله، مما يؤكد على خاصية مغفرة الذنوب كنتيجة مباشرة لأدائها.

بالنسبة للشروط والأحكام الإضافية، فإن النص لا يذكر شروطاً محددة لصحة الصلاة غير كونها صلاة نافلة وأنها تؤدى بين الوقتين المذكورين سابقاً. كما أن الممارسة تعتبر إسلامية عامة دون تحديد مكان جغرافي معين لأدائها، مما يعني أنها يمكن أن تؤدى في أي مكان يصلح للصلاة. ومن الجدير بالذكر أن النص لا يتضمن أي أرقام مالية أو أسعار أو وحدات قياس مادية تتعلق بالصلاة، ولا يورد أي ردود فعل رسمية أو شعبية محددة حولها.

أيضاً، لا يشير النص إلى أحداث قادمة أو خطوات تالية يجب اتباعها بعد أداء الصلاة، بل يقتصر على ذكر الفضائل والوقت والحكم. إذا كان الباحث يبحث عن خطوات تفصيلية لكيفية أداء الركعتين beyond عددها، أو عن أسماء رواة محددين، فإن النص لا يورد هذه المعلومات، ولم يتم الإعلان عنها في المصدر المعتمد الذي يصنف الصلاة ويذكر فضائلها العامة.