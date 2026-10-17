تسارع تأخر مواعيد التسليم خلال الساعات الأولى

وصفت شركة أبل الطلب على هاتف آيفون Duo بأنه استثنائي للغاية، فيما بدأت مواعيد تسليم أولى الطلبات للعملاء في 23 أكتوبر. انطلقت طلبات ما قبل البيع الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، معلنة الشركة عن عملها الجاد لتسليم المنتج الجديد بأسرع وقت ممكن.

تأخرت مواعيد التسليم من 23 أكتوبر إلى نوفمبر خلال دقائق معدودة من بدء فتح باب الطلبات. وبحلول الساعة الخامسة والنصف صباحاً، قفزت تقديرات التسليم لتصل إلى 25 يناير التالي.

لم يعد بإمكان العملاء حالياً طلب الهاتف للتسليم في عام 2026 عبر موقع أبل الرسمي. واضطر المشترون الجدد للانتظار حتى أوائل عام 2027 لاستلام أجهزتهم بسبب الكثافة غير المسبوقة.

خيارات الشراء المباشر وتوفر المخزون في المتاجر

لم تعلن أبل بعد عن توفر مخزون للشراء المباشر في متاجرها يوم 23 أكتوبر المخصص للانطلاق الرسمي. إلا أن موقع الشركة يشير إلى إمكانية توفر مخزون للاستلام من المتجر اعتباراً من الأسبوع المقبل.

طُلب من العملاء الراغبين في الشراء التحقق من التوفر مرة أخرى في تاريخ 24 أكتوبر. وكانت هناك شائعات سابقة تشير إلى قيود في الإمدادات ناتجة عن صعوبات تواجه عمليات التصنيع.

أسعار الجهاز واحتمالية تسريع الشحنات

يبدأ سعر هاتف آيفون Duo عند 1,999 دولاراً أمريكياً للنسخة الأساسية من الجهاز. ويرتفع السعر الأقصى للنسخة ذات سعة تخزين 2 تيرابايت ليصل إلى 3,199 دولاراً أمريكياً.

قد تتمكن أبل من شحن الأجهزة قبل الموعد المتوقع كما حدث في إطلاق منتجات سابقة لها. ولا يزال الوضع مفتوحاً أمام احتمالية تحسين تواريخ الاستلام مع اقتراب موعد الشحن الفعلي.