يُعد بلح الشام من أشهر الحلويات الشرقية التي تعشقها الأسر المصرية، خاصة في شهر رمضان وعلى موائد الإفطار. يبحث الكثيرون عن طريقة تحضير هذه العجينة الذهبية المقرمشة من الداخل والطرية دون استخدام البيض، سواء لسبب صحي أو لنقصه في المنزل، أو لضمان قوام هش مثالي. الخبر السار هو أن البيض ليس ركناً أساسياً في نجاح هذه الوصفة؛ فالسر الحقيقي يكمن في دقة المقادير ودرجة حرارة الماء وزيت القلي. هذا الدليل الشامل يضمن لك نتيجة احترافية تدوم طعمها وجودتها عاماً بعد عام، معتمدًا على أصول الطهي الثابتة التي لا تتغير بتغير المواسم.

ابدأ بغلي كمية الماء المحددة في وعاء عميق على نار متوسطة حتى تصل لمرحلة الغليان الشديد. أضف الزيت والملح والسكر إلى الماء المغلي مباشرة، واترك المزيج يغلي لمدة دقيقة واحدة فقط. خفف النار تماماً ثم أضف الدقيق المنخول دفعة واحدة إلى الوعاء، وابدأ في التقليب السريع والمستمر باستخدام ملعقة خشبية قوية. استمر في عجن العجين داخل الوعاء على النار الهادئة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى يجف تماماً وينفصل عن جدران الوعاء ويتجمع ككتلة واحدة. ارفع العجين من النار وضعه في وعاء جانبي واسع، واتركه ليبرد قليلاً حتى يصبح دافئاً وليس ساخناً جداً ليدك. ابدأ بعجن العجين باليد أو بالمضرب الكهربائي تدريجياً، مع إضافة الماء البارد أو الحليب بالتدريج حسب الحاجة حتى تحصّل على قوام ناعم لامع وغير لاصق. ضع العجين النهائي في كيس حلواني مثبت به قمع ذو شكل مسنن مناسب لتشكيل أصابع بلح الشام الطويلة. سخّن زيت القلي في مقلاة عميقة على نار متوسطة، واختبر حرارة الزيت بقطعة صغيرة من العجين يجب أن تطفو فوراً. اضغط على الكيس لإخراج أصابع العجين مباشرة في الزيت الساخن، واقطعها بالسكين أو المقص بالطول المطلوب. قلّب الأصابع في الزيت بانتظام حتى تأخذ لوناً ذهبياً موحداً وتصبح مقرمشة، ثم ارفعها وصّفها على ورق نشّاف. اغمس قطع بلح الشام وهي دافئة في القطر البارد (الشربات) لمدة قصيرة، ثم ارفعها للتصفية قبل التقديم.

المقادير الأساسية الدقيقة

تعتمد جودة العجينة على التزامك بالنسب التالية بدقة، حيث إن التغيير الطفيف قد يؤثر على القوام النهائي:

المكون الكمية ماء كوب واحد (250 مل) دقيق أبيض منخول كوب واحد تقريباً (قد يزيد أو ينقص قليلاً حسب نوع الدقيق) زيت نباتي (للعجين) ملعقة كبيرة ملح رشة صغيرة جداً سكر ملعقة صغيرة (لتساعد في اللون الذهبي) ماء بارد أو حليب ربع كوب تقريباً (يضاف أثناء العجن حسب اللزوجة) زيت للقلي كمية وفيرة تغمر العجين

نجاح الوصفة ونصائح ذهبية

سر الغليان: يجب أن يكون الماء مغلياً بشدة قبل إضافة الدقيق؛ فهذا يطبخ النشا فوراً ويعطي العجينة قوامها المطاطي المميز دون حاجة للبيض.

يجب أن يكون الماء مغلياً بشدة قبل إضافة الدقيق؛ فهذا يطبخ النشا فوراً ويعطي العجينة قوامها المطاطي المميز دون حاجة للبيض. تجفيف العجين: مرحلة تحريك العجين على النار بعد إضافة الدقيق هي الأهم؛ إذا لم تجف العجينة جيداً وتفقد رطوبتها الزائدة، ستحتاج إلى كمية كبيرة من الدقيق لاحقاً مما يجعلها ثقيلة.

مرحلة تحريك العجين على النار بعد إضافة الدقيق هي الأهم؛ إذا لم تجف العجينة جيداً وتفقد رطوبتها الزائدة، ستحتاج إلى كمية كبيرة من الدقيق لاحقاً مما يجعلها ثقيلة. درجة الحرارة: لا تضف الماء البارد للعجين وهو ساخن جداً لتجنب حدوث تكتلات، ولا تنتظر حتى يبرد تماماً لأن العجين يجب أن يُعجن وهو دافئ ليمتص السائل بشكل صحيح.

لا تضف الماء البارد للعجين وهو ساخن جداً لتجنب حدوث تكتلات، ولا تنتظر حتى يبرد تماماً لأن العجين يجب أن يُعجن وهو دافئ ليمتص السائل بشكل صحيح. حرارة الزيت: إذا كان الزيت بارداً سي امتص العجين كمية كبيرة منه ويفسد قوامه، وإذا كان ساخناً جداً سيحترق من الخارج ويبقى نيئاً من الداخل؛ الحرارة المتوسطة هي المفتاح.

إذا كان الزيت بارداً سي امتص العجين كمية كبيرة منه ويفسد قوامه، وإذا كان ساخناً جداً سيحترق من الخارج ويبقى نيئاً من الداخل؛ الحرارة المتوسطة هي المفتاح. القطر والشربات: يفضل أن يكون القطر بارداً عند غمس بلح الشام الدافئ، وهذا التباين في الحرارة يضمن امتصاص العجينة للقطر دون أن تصبح طرية جداً أو تفقد قرمشتها.

يفضل أن يكون القطر بارداً عند غمس بلح الشام الدافئ، وهذا التباين في الحرارة يضمن امتصاص العجينة للقطر دون أن تصبح طرية جداً أو تفقد قرمشتها. التخزين: يمكن حفظ بلح الشام في مكان جاف بعيداً عن الرطوبة لعدة أيام، ولكن يُفضل عدم غمسه في القطر إلا قبل التقديم مباشرة للحفاظ على القرمشة لأطول فترة ممكنة.