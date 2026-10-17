آبل تشدد رقابتها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصور غير الموافَق عليها تصنيف التكنولوجيا

وسّعت شركة آبل اليوم قواعد الإشراف في متجر التطبيقات لتشمل الصور الحميمة غير الموافَق عليها والمولّدة بالذكاء الاصطناعي، مطالبة المطورين بمنع وإزالة صور الديب فيك بشكل استباقي. تحديث القاعدة 1.2 واستهداف تطبيقات مثل جروك سمّت الشركة القاعدة المحدثة 1.2 «تطبيقات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي»، وهي خطوة تستهدف بشكل مباشر تطبيقات مثل جروك التابع لشركة xAI. سبق أن اشتكى مستخدمون من استخدام روبوت الدردشة جروك لإنشاء صور عارية ومجنسة عبر تقنية الديب فيك. أبلغت آبل شركة xAI في وقت سابق من هذا العام بنيتها إزالة التطبيق إذا استمر في السماح بمثل هذه الصور، مما دفع الأخيرة لتطبيق إجراءات حماية جديدة. حصلت xAI عقب ذلك على موافقة آبل لنسخة محدثة من التطبيق بعد تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة. البند 2.5.19 وحظر الميزات المخفية أضافت آبل البند 2.5.19 لتوضيح أن إضافة ميزات غير موجودة في النسخة المُراجعة قد تؤدي إلى إزالة التطبيق وطرد المطور من المنصة فوراً. ربطت الشركة هذه القاعدة تحديداً بتطبيقات «التعرية» التي تنشئ صوراً صريحة لأفراد حقيقيين دون موافقتهم وتخفي غرضها الحقيقي أثناء مرحلة المراجعة. تحظر القواعد الجديدة أي تطبيق يحتوي على ميزات مخفية أو غير موثقة تكشف عن قدرات ضارة بعد الحصول على الموافقة الرسمية. حذرت الشركة من إزالة أي تطبيق يحتوي على محتوى مخالف إذا فشل المطورون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشاره. توسيع القسم 5 وحماية الفئات الضعيفة وسّعت آبل القسم 5 من قواعدها ليشمل حظر التطبيقات التي تسهل الاتجار بالبشر أو استغلال الأطفال في قنوات التوزيع البديلة للتطبيقات. أكدت الشركة في بيان لها أنها لا تتردد في إزالة التطبيقات وإنهاء حسابات المطورين المخالفين لهذه الإرشادات الجديدة.