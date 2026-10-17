طاقم الإنتاج والشركات المشاركة

حصل استوديو باراماونت على حقوق سلسلة كتب «ريد رايزينغ» لإنتاج فيلم سينمائي، وعيّن المخرج فرانسيس لورنس، الذي اشتهر بأفلام «ألعاب الجوع»، لإخراج العمل المقتبس عن الرواية الأولى. سيكتب جاستن رودس سيناريو الفيلم المستند إلى قصة نشرها الكاتب بيرس براون عام 2014.

سيقوم فرانسيس لورنس وكاميرون ماكونومي بإنتاج الفيلم لصالح شركة About.Blank، بالتعاون مع المنتج فرانشيسكو غودهويس. يشغل المؤلف الأصلي بيرس براون منصب المنتج التنفيذي للمشروع لضمان توافق العمل السينمائي مع رؤيته الأدبية.

تعتمد الشركة في هذا المشروع على خبرة لورنس الطويلة في إدارة سلاسل الأفلام الضخمة ذات الجماهيرية الواسعة.

حبكة القصة والعالم الخيالي

تدور أحداث القصة في مستقبل خيالي تم فيه استعمار الكواكب، وانقسم المجتمع إلى نظام طبقي ملون صارم. تعمل طبقة «ريدز» الفقيرة كعمالة عبيد في مناجم كوكب المريخ، بينما تحكم طبقة «غولدز» القوية النظام الشمسي وتخوض حروباً مستمرة فيما بينها.

يتعرض البطل دارو من ليكوس، وهو عامل منجم، لخسارة كبيرة تدفعه للانضمام إلى خطة انتقامية ضد طبقة «غولدز». يخضع دارو لتحول قاسٍ ليصبح فرداً من الطبقة الحاكمة ويلتحق بمدرسة عسكرية لتنفيذ مهمته.

تفاصيل السلسلة الأدبية

تتكون السلسلة حالياً من ستة كتب منشورة تحمل عناوين: «غولدن صن»، و«مورنينغ ستار»، و«آيرن غولد»، و«دارك إيج»، و«لايت برينغر». يستعد القراء قريباً لإصدار الكتاب السابع والأخير من السلسلة بعنوان «ريد غود».

تمثل هذه الكتب المصدر الأساسي الذي ستبنى عليه أحداث الفيلم المرتقب وشخصياته الرئيسية.

مسيرة المخرج فرانسيس لورنس

أخرج فرانسيس لورنس جميع أفلام سلسلة «ألعاب الجوع»، بما في ذلك فيلم «صنرايز أون ذا ريبينغ» المقرر طرحه الشهر المقبل. قدم أيضاً فيلم «ذا بالاد أوف سونغبيردز أند سنيكس» للجمهور في عام 2023 ضمن نفس الإطار الدرامي.

أكمل لورنس مؤخراً تصوير فيلم «ذا لونغ ووك» المقتبس عن أعمال الكاتب ستيفن كينغ، مما يعزز سجله الحافل بالأعمال المقتبسة عن الروايات الشهيرة.