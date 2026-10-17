اكتشاف أنتوني إيبوليتو عبر شريط ذاتي

عُرض فيلم «أنا ألعب روكي» كفيلم مفاجئ في مهرجان لندن السينمائي ليلة الجمعة، بحضور المخرج بيتر فاريلي الذي قدم العمل الجديد للجمهور.

كشف المخرج بيتر فاريلي أن البطل الجديد أنتوني إيبوليتو أرسل شريط اختبار ذاتي قبل بدء البحث العالمي عن ممثل لتجسيد دور سيلفستر ستالون. صور إيبوليتو ثلاثة مشاهد في قبو جدته الكائن في لونغ آيلاند وأرسلها مباشرة إلى فريق الإنتاج.

أكد فاريلي أنهم لم ينظروا إلى أي ممثل آخر فور رؤية أداء إيبوليتو المتميز في تلك اللقطات الأولى. أشاد المخرج خلال العرض بالممثل الجديد واعتبره الاختيار الأمثل للدور منذ اللحظة الأولى.

نجوم العمل وقصة التغلب على العقبات

يحكي الفيلم الدرامي السيرة الذاتية القصة الحقيقية لكيفية تغلب ستالون على العقبات لكتابة وتمثيل فيلم عام 1976 الكلاسيكي. تشارك آن صوفيا روب في الدور الرئيسي بدور ساشا تشاك، زوجة ستالون، ضمن أحداث العمل.

يظهر مات ديلون بدور والد ستالون المسمى فرانك ستالون الأب، بينما يلعب بي جي بيرن دور المنتج إيروين وينكلر. يؤدي جاي دوبلاس دور المخرج جون جي. أفيلدسن في هذا العمل الذي يرصد بدايات امتياز الملاكمة الشهير.

إشادة ستالون ونجاح سابق في تورونتو

أعرب فاريلي عن فخره برضا ستالون نفسه عن الفيلم، نقلاً عن قوله إنه أحب العمل بشدة. كان الفيلم قد عُرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الشهر الماضي، حيث حصل على مراجعات إيجابية.

ترشح العمل لجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورونتو، ووصف الناقد أوين غليبمان الفيلم بأنه مُرضٍ للجمهور مع مدح أداء إيبوليتو. من المقرر عرض الفيلم في دور سينما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في 6 نوفمبر المقبل.