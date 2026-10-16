إصلاح حاسم لمشكلة التلعثم وتجمد الواجهة

أطلقت شركة جوجل اليوم تحديث أندرويد 17 QPR2 بيتا 7.1 لأجهزة بيكسل، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إصدار النسخة التجريبية السابقة، في خطوة استهدفت معالجة خلل تقني محدد أثر على استقرار النظام.

ركّز هذا التحديث الجديد بشكل حصري على حل مشكلة واحدة هي التلعثم الشديد في الواجهة وتجمد النظام لثوانٍ متعددة. حملت المشكلة التقنية التي تم معالجتها الرقم التعريفي 571186734 ضمن سجلات تتبع الأخطاء الداخلية للشركة. يهدف الإصدار إلى استعادة سلاسة التشغيل للمستخدمين الذين عانوا من هذه التوقفات المفاجئة أثناء استخدام هواتفهم.

آلية الإبلاغ عن الأخطاء وقنوات التواصل

طُلب من المستخدمين المشاركين في البرنامج التجريبي الإبلاغ عن أي أخطاء جديدة عبر تطبيق ملاحظات نسخة أندرويد التجريبية المتوفر في قائمة التطبيقات أو الإعدادات السريعة. تُرسل هذه التقارير مباشرة وبشكل فوري إلى متعقب مشاكل جوجل لمراجعتها من قبل فريق الهندسة. كما تتوفر قناة تواصل إضافية عبر مجتمع مخصص لنسخة أندرويد التجريبية على منصة ريديت لمناقشة المستجدات.

نطاق الأجهزة المدعمة وطرق التثبيت المتاحة

تتوفر صور النظام للإصدار بيتا 7 لمجموعة واسعة من الأجهزة تشمل بيكسل 6a وسلسلة بيكسل 7 وبيكسل 8 وبيكسل 9 وبيكسل 10 وبيكسل 11 بمختلف إصداراتها ونماذجها القابلة للطي. شمل الدعم الرسمي أيضًا جهاز بيكسل تابليت ومحاكي أندرويد للمطورين. يُعد التثبيت الجانبي أسرع طريقة لترقية الأجهزة من الإصدار بيتا 6.1 إلى بيتا 7 فورًا دون انتظار التحديث التلقائي. لا يزال النظام يطلب تثبيت نسخة QPR3 بيتا 1 عند بدء التشغيل لضمان اكتمال سلسلة الاختبارات القادمة.