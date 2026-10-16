تصميم الغلاف وآلية التثبيت

بدأت شركة آبل اليوم استقبال الطلبات المسبقة لهاتف آيفون Duo، بينما لن تصل الأجهزة الأولى إلى العملاء قبل يوم الجمعة القادم، وقد نفدت الكمية الأولية من المخزون فور الإطلاق.

يعتمد غلاف آيفون Duo الجديد على شرائط لاصقة مثبتة على الحواف الداخلية للالتصاق بالجهاز مباشرة. يتكون الغلاف من قطعتين منفصلتين، ويتطلب من المستخدمين إزالة الفيلم الواقي ثم الضغط عليهما بقوة لضمان الثبات الكامل.

صُنع هذا الإكسسوار من مادة البولي كربونات المتينة، وهو متاح حالياً بلوني الرمل والأزرق الداكن لتنويع الخيارات أمام المشترين.

نطاق الحماية والمراجعات الأولية

يقتصر دور الغلاف على حماية ظهر الجهاز المحيط بالكاميرا والواجهة حول الشاشة الخارجية فقط، دون تقديم أي حماية للداخل عند فتح الهاتف. وصف باركر أورتولاني الغلاف بأنه يمتلك ملمساً جيداً ومقبضاً متيناً بفضل المفصلات المعدنية المستخدمة فيه، رغم اعتماده على الملصقات اللاصقة للتثبيت.

أسعار الإكسسوارات وتواريخ الشحن

تحدد شركة آبل سعر غلاف آيفون Duo Case بـ 79 دولاراً، في حين يُباع نموذج غلاف آيفون Duo Folio بسعر أعلى يصل إلى 129 دولاراً. أدى الإقبال الكبير إلى نفاد المخزون الأولي للهاتف نفسه، مما جعل تقديرات شحن جميع الألوان والسعات المتاحة تتأجل حتى تاريخ 25 يناير الجاري.