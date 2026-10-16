قصة الفيلم وطاقم التمثيل الرئيسي

استحوذ استوديو سوني بيكتشرز كلاسيكس على حقوق توزيع فيلم «ذا جوليا سيت» الذي عُرض لأول مرة عالمياً في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وذلك عقب مفاوضات أجرتها مع وكالة غيرش.

يقدم العمل قصة طالبة الرياضيات العبقرية جوليا فيشر التي تجسدها الممثلة تشيس إنفينيتي، وتقع ضحية لعلاقة عاطفية مسيئة. يظهر في الأحداث أيضاً شخصية باسكال، المساعد التدريبي المرتبط بجوليا، ويلعب دوره الممثل كريستوفر بريني.

تشارك في بطولة العمل النجمان جيسون إسحاقس وجيليان أندرسون اللذان يؤديان دور والدي باسكال. ينضم إلى قائمة الممثلين كل من نينا هوس وكارمن إيجوجو وكلوي بيلي ونيكو هيراغا وليز لين وأليكس ديلارد.

خطة التوزيع الجغرافي والاستثناءات

ستتولى شركة سوني بيكتشرز كلاسيكس مهمة إطلاق الفيلم في دور العرض السينمائية خلال العام المقبل. تشمل خريطة التوزيع المقررة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى دول محددة في قارتي أوروبا وآسيا.

يستثني الاتفاق المعلن بين الأطراف منطقتي بولندا وسنغافورة من نطاق حقوق التوزيع الممنوحة للاستوديو. تأتي هذه التحديدات الجغرافية ضمن بنود الصفقة النهائية التي تم إبرامها مؤخراً.

ردود الفعل وتصريحات صانعة العمل

أعربت المخرجة والكاتبة نيكي بايرن عن فخرها بإضافة فيلمها إلى مكتبة أعمال سوني بيكتشرز كلاسيكس. وصف فريق التوزيع العمل بأنه ظهور إخراجي مؤثر يتناول قضايا النسوية والصراع العائلي بعمق.

أشادت الشركة باستجابة الجمهور خلال عروض مهرجان تورونتو وأكدت على نجاح أداء تشيس إنفينيتي في الدور الرئيسي. لقي الفيلم ترحيباً نقدياً جمع بين قوة السرد وتميز الأداءات المقدمة من طاقم الممثلين المتنوع.