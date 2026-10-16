توزيع الإنفاق بين العمليات الميدانية والإعلانات

أنفقت لجنة أمريكا السياسية الموالية لإيلون ماسك 76.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، مركزة جهودها على سبع ولايات حاسمة لمجلس الشيوخ وعدد من سباقات مجلس النواب.

خُصص مبلغ 35.8 مليون دولار من إجمالي الإنفاق لعمليات ميدانية تهدف إلى تعزيز إقبال الناخبين، متفوقة على 23.7 مليون دولار أنفقت على الإعلانات الرقمية ومواد الحملات والاتصالات الهاتفية. شكلت عمليات الطرق على الأبواب البند الأكبر في نفقات اللجنة، بينما بلغ إنفاقها على العمليات الميدانية في الفترة المماثلة من دورة 2024 حوالي 45 مليون دولار.

اعتمدت اللجنة بشكل أساسي على شركات خارجية لتنفيذ هذه العمليات، حيث حصلت شركة بليتز كانفاسينغ التابعة لشركة جي بي 3 بارتنرز على أكبر عقد للعمليات الميدانية. كما تعاملت اللجنة مع شركات باتريوت غراسروتس وذا سينابس غروب وإن فيلد ستراتيجيز وإيكو كانيون غروب وثreshold ستراتيجيز وجي إي جي ستراتيجيز لتنفيذ مهامها.

تبرعات ماسك الضخمة لصناديق القيادة

تبرع إيلون ماسك بمبلغ 158 مليون دولار لصندوق قيادة مجلس الشيوخ لدعم مرشحي الحزب الجمهوري، وجهز مبلغاً مماثلاً قدره 158 مليون دولار إلى لجنة تكساس السياسية المسجلة في أغسطس 2026 لدعم كين باكستون. يمثل ماسك ما يقرب من 60% من إجمالي 273 مليون دولار التي جمعها صندوق قيادة مجلس الشيوخ ولجنة تكساس.

يقيم ماسك بالقرب من أوستن، وتقع مقار شركتي سبيس إكس وتسلا في ولاية تكساس، مما يعزز ارتباطه الجغرافي بهذه السباقات الانتخابية المحلية.

أبرز السباقات الانتخابية المستهدفة

نشطت اللجنة في 40 سباقاً انتخابياً عبر 17 ولاية منذ شهر يوليو، واستحوذ سباق مجلس الشيوخ في تكساس على النصيب الأكبر من الإنفاق بحجم 15.3 مليون دولار ضد الديمقراطي جيمس تالاريكو. أنفقت اللجنة أيضاً 3.5 مليون دولار لدعم كين باكستون في تكساس، وصرفت 5.3 مليون دولار للهجوم على الديمقراطي شيروود براون في أوهايو أمام الجمهوري جون هوستد.

تم إنفاق 3.5 مليون دولار أخرى ضد الديمقراطي عبد القادر السيد في ميشيغان الذي ينافس الجمهوري مايك روجرز. تمتلك اللجنة حالياً أكثر من 12 مليون دولار متبقية مع اقتراب نهاية الحملة الانتخابية.