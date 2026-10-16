موقف واشنطن من العنف والإجراءات المطلوبة

تعرض فلسطينيون وصحفي أمريكي للإصابة على يد مستوطنين إسرائيليين أثناء حصاد الزيتون في الضفة الغربية، في وقت أكدت فيه متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية علمها بالتقارير حول الحادثة.

أدانت المتحدثة العنف الإجرامي من أي طرف في الضفة الغربية ودعت إلى التحقيق والاعتقال وإدانة المسؤولين. شدد التصريح الأمريكي على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأفعال دون تمييز.

تصاعد وتيرة الهجمات مقارنة بالمواسم السابقة

أفادت الأمم المتحدة أن الأسبوعين الماضيين شهدا هجمات من مستوطنين إسرائيليين أكثر من موسم الحصاد كاملًا في العام السابق. تحول قطف الزيتون في الضفة الغربية إلى سباق مع الزمن قبل شروق الشمس لتجنب هجمات المستوطنين العنيفين.

استخدم عشرات المزارعين أدوات كهربائية في بستان قريب لنزع الثمار بسرعة بينما راقبهم مستوطنون من بؤرة استيطانية غير قانونية جديدة على التل. عمل مزارعون فلسطينيون على سلالم لإسقاط الزيتون على أغطية بلاستيكية موضوعة تحت الأشجار.

تحالف القرى ومخاطر البؤر الاستيطانية المحيطة

اجتمعت ثلاث قرى لحصاد هذا الزيتون كإجراء وقائي ضد الهجمات حسبما ذكر مالك الأرض أمين خليل. أوضح أمين خليل أن أرضه محاطة الآن بسبع مستوطنات وبؤر استيطانية يهودية.

صرحت إيم خالد (73 عاماً) بأنها ستعود دائماً إلى أرضها بغض النظر عن الأحداث لأنها حقها. تؤكد هذه المواقف استمرار المزارعين في الوصول إلى أراضيهم رغم المخاطر الأمنية المتزايدة.