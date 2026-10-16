هيكلية مراحل التعليم الأساسي والإلزام

تُعرف تربية الطفولة المبكرة في مصر بأنها المرحلة التأسيسية التي تسبق التعليم الإلزامي الرسمي، وتتمثل تحديداً في مرحلة رياض الأطفال التي تستمر لمدة سنتين. تأتي هذه المرحلة كجزء لا يتجزأ من نظام التعليم الأساسي المصمم لخدمة الأطفال بدءاً من سن الرابعة وحتى سن الرابعة عشرة. وفقاً للحقائق المتاحة، فإن التعليم في مصر إلزامي لمدة تسع سنوات دراسية تشمل هاتين السنتين الخاصتين برياض الأطفال، تليهما مراحل تعليمية أخرى لضمان استمرارية النمو المعرفي للطفل قبل الانتقال إلى المراحل المتقدمة.

ينقسم نظام التعليم الأساسي في مصر إلى ثلاث مراحل متتابعة ومصممة بعناية لتغطية الفترة العمرية من 4 إلى 14 عاماً. تبدأ الرحلة التعليمية بمرحلة رياض الأطفال والتي تمتد لسنتين، وهي ما يُقصد به غالباً عند الحديث عن تربية الطفولة المبكرة في هذا السياق. بعد إتمام هذه المرحلة، ينتقل الطالب إلى المرحلة الابتدائية التي تستمر لمدة ست سنوات، مما يشكل العمود الفقري للتعليم الإلزامي.

تلي المرحلة الابتدائية مباشرة المرحلة الإعدادية التي تستغرق ثلاث سنوات، وبذلك يكتمل قوس التعليم الأساسي الإلزامي المكون من تسع سنوات. وبعد الانتهاء من هذه المراحل الثلاث، يمكن للطالب الالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي التي تستمر أيضاً لمدة ثلاث سنوات وتستهدف الطلاب من سن 15 إلى 17 عاماً، تمهيداً للوصول إلى المستوى الثالث وهو التعليم العالي أو ما بعد الثانوي.

من الجدير بالذكر أن الدستور المصري يضمن مجانية التعليم في المدارس الحكومية والجامعات العامة، مما يجعل هذه المراحل في متناول الجميع. ومع ذلك، تفرض المدارس العامة رسوماً صغيرة تتراوح بين 210 و520 جنيهاً مصرياً سنوياً، مع وجود إعفاءات مخصصة للطلاب منخفضي الدخل لضمان عدم حرمان أي طفل من حقه في التعليم بسبب الظروف المادية.

الالتحاق بالمدارس وجدول الدراسة والعطلات

لا توجد شروط قبول رسمية للالتحاق بالمدارس الابتدائية العامة، مما يسهل عملية دمج الأطفال في النظام التعليمي بمجرد بلوغهم السن المناسب. وقد حققت مصر معدلات شبه شاملة للالتحاق بالمدارس الابتدائية، في حين بلغت نسبة الالتحاق بالمدارس الثانوية 86% في عام 2021. يعمل النظام المدرسي الحكومي وفق جدول زمني محدد، حيث تكون عطلة نهاية الأسبوع الرسمية هي الجمعة والسبت، وتعمل غالبية المدارس من يوم الأحد إلى الخميس.

في المقابل، قد تتبع بعض المؤسسات الخاصة جدولاً مختلفاً يبدأ من السبت وينتهي يوم الأربعاء. أما بالنسبة للعطلات الموسمية، فإن العطلة الصيفية تبدأ عادة من أوائل إلى منتصف يونيو وتمتد حتى منتصف سبتمبر تقريباً، بينما تمتد عطلة الشتاء من منتصف يناير إلى أوائل فبراير. هذا التنظيم الزمني يهدف إلى توفير بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة للأطفال خلال مراحل نموهم الأولى.

الدعم الدولي ومؤشرات الأداء التعليمي

يحظى توسيع نطاق تعليم الطفولة المبكرة في مصر بدعم من البنك الدولي ومنظمات متعددة الأطراف، إدراكاً لأهمية هذه المرحلة في بناء مستقبل الأجيال. كما تركز الحكومة والمنظمات غير الحكومية بشكل كبير على تقليل الفوارق بين الجنسين في التعليم، خاصة في ضوء البيانات التي تشير إلى تفاوت في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور والإناث في السنوات السابقة.

بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة الإجمالي 72% اعتباراً من عام 2010، حيث كان المعدل للذكور 80.3% وللإناث 63.5%. وقد تم التركيز سابقاً على تحقيق هدف الألفية التنموي لعام 2015 الخاص بالتعليم الابتدائي الشامل. وفي إطار التطوير المستمر، تهدف الخطط الحالية إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع المستويات التعليمية، مع تركيز خاص على التعليم العالي.

تشير الأرقام إلى أن الإنفاق العام على التعليم شكل 5.3% من إجمالي الإنفاق في السنة المالية 2024/2025. وأفادت مبادرة قياس حقوق الإنسان بأن مصر تحقق 65.5% مما يجب أن يكون ممكناً للحق في التعليم بالنسبة لمستوى دخلها، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين جودة وشمولية النظام التعليمي بدءاً من مراحل الطفولة المبكرة.